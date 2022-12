Popcornowa rewolucja!

fot. BsnSCB

Najnowsze badanie opublikowane w ACS Food Science & Technology wykazało, że ta metoda pieczenia może być również stosowana do przygotowania popcornu, co jest nieco innym procesem niż opiekanie mięsa. Badanie wykazało, że gotowanie w podczerwieni może dawać dobrze smakujący popcorn przy mniejszym zużyciu energii niż w przypadku kuchenki mikrofalowej lub urządzeń wykorzystujących gorące powietrze.

Gotowanie przy użyciu podczerwieni polega na wykorzystaniu podgrzanych przedmiotów, takich jak szkło lub ceramika, do bezpośredniego emitowania promieniowania podczerwonego na przygotowaną żywność. Grille na podczerwień wykorzystują ten proces do opiekania mięsa znacznie szybciej niż w tradycyjnych grillach. Chociaż metoda ta była już stosowana do przygotowywania innych produktów spożywczych, wykorzystanie jej do robienia popcornu byłoby nowym rozwiązaniem ze względu na unikalny charakter popcornu.

fot. pixabay.com

Ziarna popcornu pękają, gdy ciepło zamienia zawartą w nich wodę w parę, która wytwarza wystarczające ciśnienie, aby pękła zewnętrzna powłoka i uwolniła białka i skrobię, które następnie stygną tworząc charakterystyczny kształt. Jednak uzyskanie odpowiedniej temperatury może być trudne – jeśli ziarna są podgrzewane zbyt wolno, para może wydostać się z łupiny i uniemożliwić pęknięcie, natomiast jeśli temperatura wzrasta zbyt szybko, białka i skrobia nie mają wystarczająco dużo czasu, aby ostygnąć, więc popcorn nie osiągnie prawidłowego kształtu.

Aby ustalić, czy gotowanie w podczerwieni pozwala osiągnąć odpowiednią równowagę, badacze z Iranian Research Organization for Science & Technology umieścili ziarna popcornu i olej w stalowej komorze obrotowej wyposażonej w lampy podczerwone zawieszone około 10 cm na ziarnami. Gotowali popcorn wielokrotnie, używając lamp o różnej mocy i badali jakość popcornu, a także oceniali smak dzięki pomocy testerów. Lampy były w stanie z powodzeniem przygotować popcorn już przy mocy 500 W, z kolei użycie 800-watowych lamp skutkowało największymi chmurkami popcornu, to jednak testerzy smaku woleli popcorn przygotowany przy użyciu mocy lamp 700 W.

fot. pixabay.com

Dla porównania, większość mikrofalówek pracuje z mocą około 1000 watów, podczas gdy popularne popcornowe urządzenia na gorące powietrze pracują z mocą około 1400 watów. Wyniki badania sugerują, że urządzenia do przygotowywania popcornu oparte na podczerwieni mogą znacznie zaoszczędzić energię podczas przygotowywania popularnej przekąski kinomaniaków.