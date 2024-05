Portal Games ujawnia plany na lato. Zombicide: Army of the Dead, Wroth i inne planszówki trafią na rynek

fot. Portal Games

Wydawnictwo Portal Games ujawniło plany na najbliższe miesiące podczas Święta Planszy - konwentu online odbywającego się na ich kanale w serwisie Youtube. Wśród zapowiedzianych produkcji pojawią się między innymi gra karciana Zombiaki 2: Atak na Moskwę w nowej edycji (przedsprzedaż już wystartowała), Podwójni Agenci, Diamenty, Wroth, The Dead Keep, Potwory w Tokio: Pierwsze Starcie, Decrypto - Edycja Jubileuszowa, Kojot oraz coś dla fanów popkultury - Zombicide: Army of the Dead oparte na filmie akcji Armia umarłych w reżyserii Zacka Snydera.

Portal Games - plany na lato 2024

Nie zabraknie również nowych rozszerzeń dla już obecnych na rynku planszówek. Poniżej możecie zapoznać się z pełną listą zapowiedzianych dodatków:

Neuroshima Hex: Desert Tribes (Ludzie Pustyni)

Biały Zamek: Matcha

Too Many Bones: Nugget

Marvel United: Civil War

Mindbug: Battlefruit Kingdom

Mindbug: Battlefruit Galaxy

Dead by Daylight: Gatekeeper

Dead by Daylight: Unbroken