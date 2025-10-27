Frankenstein - Netflix pokazuje potwora w pełnej okazałości. Zobaczcie wideo!

fot. Netflix

Reklama

Jacob Elordi, znany z serialu Euforia, gra jedną z głównych ról w Frankensteinie. A ściślej - tę, która wzbudza największe zainteresowanie: potwora stworzonego przez Victora Frankensteina (w tej roli Oscar Isaac). Do tej pory widzieliśmy jedynie zdjęcia prezentujące go w pełnej charakteryzacji, ale nowy teaser opublikowany w serwisie X pokazuje postać w różnych scenach.

Frankenstein - Jacob Elordi jako potwór

Zobaczcie wideo i oceńcie sami:

ROZWIŃ ▼

Frankenstein - o czym jest film?

Książka Mary Shelley, na podstawie której powstał film, opowiada o Victorze Frankensteinie – genialnym, lecz egoistycznym naukowcu, który w ramach makabrycznego eksperymentu postanawia stworzyć człowieka. Szybko okazuje się jednak, że jego dzieło przyniesie tragiczne konsekwencje zarówno jemu samemu, jak i stworzonej istocie.

Frankenstein Zobacz więcej Reklama

W obsadzie znaleźli się Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Waltz, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley i Christian Convery.

Premiera Frankensteina w Netflixie odbędzie się 7 listopada 2025 roku.