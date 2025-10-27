Reklama
Frankenstein - Netflix pokazuje potwora w pełnej okazałości. Zobaczcie wideo!

Frankenstein to nowy film Guillermo del Toro stworzony dla Netflixa, oparty na kultowej powieści Mary Shelley. Jacob Elordi wciela się w potwora, a dzięki nowemu materiałowi wideo możemy zobaczyć go w pełnej okazałości. Do tej pory dostępne były jedynie zdjęcia.
Adam Siennica
Tagi:  Frankenstein 
Frankenstein - oficjalny kadr z filmu. Mia Goth oraz Jacob Elordi w charakteryzacji fikcyjnego potwora fot. Netflix
Jacob Elordi, znany z serialu Euforia, gra jedną z głównych ról w Frankensteinie. A ściślej - tę, która wzbudza największe zainteresowanie: potwora stworzonego przez Victora Frankensteina (w tej roli Oscar Isaac). Do tej pory widzieliśmy jedynie zdjęcia prezentujące go w pełnej charakteryzacji, ale nowy teaser opublikowany w serwisie X pokazuje postać w różnych scenach.

Frankenstein - Jacob Elordi jako potwór

Zobaczcie wideo i oceńcie sami:

Frankenstein - o czym jest film?

Książka Mary Shelley, na podstawie której powstał film, opowiada o Victorze Frankensteinie – genialnym, lecz egoistycznym naukowcu, który w ramach makabrycznego eksperymentu postanawia stworzyć człowieka. Szybko okazuje się jednak, że jego dzieło przyniesie tragiczne konsekwencje zarówno jemu samemu, jak i stworzonej istocie.

Frankenstein

Frankenstein
fot. Netflix
W obsadzie znaleźli się Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Waltz, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley i Christian Convery.

Premiera Frankensteina w Netflixie odbędzie się 7 listopada 2025 roku.

Źródło: comicbookmovie.com

