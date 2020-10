Prezydencki poker - zwiastun specjalnego odcinka kultowego serialu

fot. NBC

HBO Max przygotowało specjalny odcinek serialu Prezydencki poker zatytułowany A West Wing Special to Benefit When We All Vote. Zostanie on wydany 15 października na platformie. W nim obsada produkcji spotyka się po latach, aby pokazać teatralną wersję odcinka Hartsfield’s Landing. Poniżej możecie obejrzeć zwiastun tego specjalnego epizodu.

Rob Lowe, Dulé Hill, Allison Janney, Janel Moloney, Richard Schiff, Bradley Whitford i Martin Sheen wcielają się ponownie w role z odcinka, a Sterling K. Brown wystąpi jako szef personelu Białego Domu Leo McGarry w miejsce zmarłego Johna Spencera.

Dla przypomnienia oryginał opowiada o ekipie prezydenta USA, Josiaha Bartleta. Nasi bohaterowie muszą codziennie zmagać się z takimi trudnościami jak gry przeciwników politycznych głowy państwa, dyplomatyczne zawiłości i nieprzychylny głos opinii publicznej.