Prism - Netflix szykuje intrygujący serial o zjawach. Millie Bobby Brown znów z nadnaturalną mocą

Gwiazda Stranger Things wystąpi w nowym serialu pt. Prism, który jest obecnie w fazie rozwoju w serwisie Netflix. Co wiadomo o projekcie?
Magda Muszyńska
Tagi:  Prism 
obsada netflix
The Electric State fot. Netflix
Prism to nowy serial, nad którym pracuje Netflix. Jest oparty na opowiadaniu o tym samym tytule, które opublikowano w magazynie Assemble Artifacts. Zostało opracowane wewnętrznie przez studio z udziałem scenarzysty Nicka Shafira, który będzie współproducentem. 

Czytaj więcej: Stranger Things 5 - ujawniono długość odcinków pierwszej połowy. Krótsze, niż wszyscy myśleli

Prism - o czym opowie serial?

Według Deadline w głównej roli zobaczymy Millie Bobby Brown. Aktora wcieli się w Cassie, kobietę obdarzoną niezwykłą zdolnością komunikowania się ze zjawami. Musi odkryć przyczynę niedawno odkrytego zjawiska, które sprawia, że ​​na całym świecie pojawiają się "goście" (duchy), zanim będzie za późno.

Aktora znana ze Stranger Things będzie pełnić również funkcję producentki wykonawczej wraz z Rachel Brosnahan (SupermanWspaniała pani Maisel). Za produkcję odpowiadają także AGBO i Assemble Media. Showrunnerem ma być Etan Frankel (Shameless: Niepokorni). Netflix nie skomentował tych doniesień. 

Warto przypomnieć, że AGBO to wytwórnia filmowa, którą założyli bracia Anthony i Joe Russo. Oni też zajmą się produkcją nowego serialu wraz z Angelą Russo-Otstot, Scottem Nemesem i Alessandrą Maman. Firma wyprodukowała m.in. film The Electric State, w którym wystąpili Brown i Chris Pratt. Obecnie wytwórnia zajmuje się produkcją Avengers: Doomsday, do którego zdjęcia odbywają się w Londynie. Bracia Russo reżyserują ten wyczekiwany superbohaterski film. 

Magda Muszyńska
Co o tym sądzisz?
