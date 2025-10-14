Prism - Netflix szykuje intrygujący serial o zjawach. Millie Bobby Brown znów z nadnaturalną mocą

Prism to nowy serial, nad którym pracuje Netflix. Jest oparty na opowiadaniu o tym samym tytule, które opublikowano w magazynie Assemble Artifacts. Zostało opracowane wewnętrznie przez studio z udziałem scenarzysty Nicka Shafira, który będzie współproducentem.
Prism - o czym opowie serial?
Według Deadline w głównej roli zobaczymy Millie Bobby Brown. Aktora wcieli się w Cassie, kobietę obdarzoną niezwykłą zdolnością komunikowania się ze zjawami. Musi odkryć przyczynę niedawno odkrytego zjawiska, które sprawia, że na całym świecie pojawiają się "goście" (duchy), zanim będzie za późno.
Aktora znana ze Stranger Things będzie pełnić również funkcję producentki wykonawczej wraz z Rachel Brosnahan (Superman, Wspaniała pani Maisel). Za produkcję odpowiadają także AGBO i Assemble Media. Showrunnerem ma być Etan Frankel (Shameless: Niepokorni). Netflix nie skomentował tych doniesień.
Warto przypomnieć, że AGBO to wytwórnia filmowa, którą założyli bracia Anthony i Joe Russo. Oni też zajmą się produkcją nowego serialu wraz z Angelą Russo-Otstot, Scottem Nemesem i Alessandrą Maman. Firma wyprodukowała m.in. film The Electric State, w którym wystąpili Brown i Chris Pratt. Obecnie wytwórnia zajmuje się produkcją Avengers: Doomsday, do którego zdjęcia odbywają się w Londynie. Bracia Russo reżyserują ten wyczekiwany superbohaterski film.