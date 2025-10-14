Prism - Netflix szykuje intrygujący serial o zjawach. Millie Bobby Brown znów z nadnaturalną mocą

fot. Netflix

Prism to nowy serial, nad którym pracuje Netflix. Jest oparty na opowiadaniu o tym samym tytule, które opublikowano w magazynie Assemble Artifacts. Zostało opracowane wewnętrznie przez studio z udziałem scenarzysty Nicka Shafira, który będzie współproducentem.

Prism - o czym opowie serial?

Według Deadline w głównej roli zobaczymy Millie Bobby Brown. Aktora wcieli się w Cassie, kobietę obdarzoną niezwykłą zdolnością komunikowania się ze zjawami. Musi odkryć przyczynę niedawno odkrytego zjawiska, które sprawia, że ​​na całym świecie pojawiają się "goście" (duchy), zanim będzie za późno.

Aktora znana ze Stranger Things będzie pełnić również funkcję producentki wykonawczej wraz z Rachel Brosnahan (Superman, Wspaniała pani Maisel). Za produkcję odpowiadają także AGBO i Assemble Media. Showrunnerem ma być Etan Frankel (Shameless: Niepokorni). Netflix nie skomentował tych doniesień.

Warto przypomnieć, że AGBO to wytwórnia filmowa, którą założyli bracia Anthony i Joe Russo. Oni też zajmą się produkcją nowego serialu wraz z Angelą Russo-Otstot, Scottem Nemesem i Alessandrą Maman. Firma wyprodukowała m.in. film The Electric State, w którym wystąpili Brown i Chris Pratt. Obecnie wytwórnia zajmuje się produkcją Avengers: Doomsday, do którego zdjęcia odbywają się w Londynie. Bracia Russo reżyserują ten wyczekiwany superbohaterski film.