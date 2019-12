Nowy Xbox także w wersji bez napędu optycznego

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Project Scarlett to kodowa nazwa następcy Xbox One. Nowy sprzęt ma trafić do sprzedaży pod koniec przyszłego roku, podobnie zresztą, jak konkurencyjne PlayStation 5. O ile w przypadku urządzenia Sony wspomina się jedynie o wersji z napędem optycznym, o tyle w przypadku nowego Xboksa pojawiają się informacje o dwóch wariantach konsoli.

Pierwszy z nich miałby zaoferować czytnik nośników fizycznych, zaś drugi, znany jako Lockhart, miałby być konsolą pozbawioną napędu. Z takim rozwiązaniem eksperymentowano już w tej generacji, wprowadzając na rynek Xbox One S All-Digital Edition.

Takie rozwiązanie ma zarówno plusy, jak i minusy. Z jednej strony byłby to najprawdopodobniej sprzęt oferowany w niższej cenie (biorąc pod uwagę niższe koszty produkcji), z drugiej jednak pozbawiony możliwości uruchamiania gier w wydaniach pudełkowych, a także oglądania filmów na nośnikach Blu-Ray lub DVD.