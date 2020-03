Przebrał się za Jokera i w sieci groził zabijaniem ludzi. Policja już go zatrzymała

51-letni Jeremy J. Garnier ze stanu Missouri został zatrzymany przez policję tuż po tym, jak w czasie transmisji na żywo na Facebooku groził, że będzie zabijał ludzi - istotne w tym miejscu jest to, że autor wideo pomalował swoją twarz i włosy tak, by wyglądać jak Joker. Amerykanin nie ukrywał, że w swoim materiale szuka zwrócenia na siebie uwagi; dodał, że jeśli jego wideo nie uzyska 1000 wyświetleń, zabije on 5 zupełnie przypadkowych osób. Kontrowersyjny wpis został już z sieci usunięty, jednak brzmiał on następująco:

Tak, robię to dla zwrócenia uwagi, jednak chcę zwrócić uwagę całego świata. Zamierzam zacząć zabijać ludzi, zanim to wideo nie uzyska tysiąca odsłon - kiedy licznik dobije do tysiąca, wyjdę na ulice i będę zabijał jeszcze więcej osób. Nie zamierzamy (Garnier zmienia zwrot z liczby pojedynczej na liczbę mnogą - przyp. aut.) udać się do żadnego kina. Będziemy też całkowicie nieuzbrojeni, żeby nie zwracać uwagi funkcjonariuszy, którzy mogliby pomyśleć, że działamy w ramach aktu szaleństwa.

Przypomnijmy, że w kinie w Aurorze w stanie Kolorado w 2012 roku doszło do zbiorowej masakry uczestników pokazu - to właśnie do tego faktu odnosił się Amerykanin w swojej wzmiance o "nieudawaniu się do kina".