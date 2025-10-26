Przeczytaj w weekend
Przyjaciele - mogła być jedną z głównych bohaterek! Gwiazda Prawa i porządku ujawnia szczegóły

Mariska Hargitay to kultowa aktorka dla fanów kryminałów. Zaczęła wiele lat temu w serialu Prawo i porządek: Sekcja specjalna i nadal kontynuuje tę rolę ponad 20 lat po premierze. Okazuje się, że marzyła o graniu w komediach i starała się o rolę w serialu Przyjaciele.
Adam Siennica
Tagi:  przyjaciele 
Prawo i porządek fot. NBC
Mariska Hargitay, która od 1999 roku gra postać Olivii Benson w serialu Prawo i porządek: Sekcja specjalna, gościła w podcaście Good Hang with Amy Poehler, w którym wspominała swoje początki. Okazuje się, że nie widziała swojej kariery w kryminałach tak, jak się to potoczyło, lecz chciała występować w serialach komediowych. Walczyła o role w Kronikach Seinfelda i Ostatnim do wzięcia, a najdłużej toczyła bój o hit Przyjaciele.

Przyjaciele - kogo mogła zagrać Mariska Hargitay?

Wygląda na to, że Mariska Hargitay mogła być bardzo blisko serialu Przyjaciele, ponieważ wielokrotnie brała udział w castingu do jednej z głównych ról. Okazało się, że walczyła o Monikę - bohaterkę, którą ostatecznie zagrała Courteney Cox.

Prawo i porządekŹródło: ABC

Hargitay wspominała, że gdy kilka lat później była w Nowym Jorku, udała się do jasnowidza, który był polecany przez znajomych. Przyszła do niego z poważną i sceptyczną miną, a on powiedział jej: „Widzisz tę minę, którą właśnie masz? To właśnie przez nią będziesz sławna.” Aktorka zaprzeczyła, bo chciała rozśmieszać ludzi w komediach, ale jasnowidz nie dawał za wygraną. Kilka miesięcy później dostała rolę w serialu Prawo i porządek: Sekcja specjalna.

Źródło: deadline.com

Adam Siennica
