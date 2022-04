Punisher - czy Jon Bernthal powróci do roli Franka Castle? Aktor komentuje

Netflix

Marvel’s The Punisher doczekał się dwóch sezonów na platformie Netflix, a serial został przyjęty ciepło przez fanów. Szczególnie chwalony był Jon Bernthal w tytułowej roli i dzisiaj trudno jest wyobrazić sobie kogoś innego w tej roli. Prawa do postaci są w rękach Marvel Studios, a już wiemy, że powroty aktorów z seriali Netflixa są możliwe w MCU - Vincent D'Onofrio wrócił jako Kingpin w serialu Hawkeye, natomiast Charlie Cox znowu zagrał jako Matt Murdock w Spider-Man: Bez drogi do domu. Większość widzów chciałby znowu zobaczyć Punishera i koniecznie musiałby w tej roli wystąpić właśnie Jon Bernthal.

Aktor przy okazji premiery serialu Miasto jest nasze, udzielił wywiadu naszemu redaktorowi naczelnemu, Dawidowi Muszyńskiemu. Bernthal został zapytany o możliwość powrotu i czy istnieje w ogóle cień szansy, że to się stanie w przyszłości. Odpowiedź aktora możecie zobaczyć i posłuchać we fragmencie z wywiadu poniżej:

Miejmy nadzieję, że jakieś rozmowy faktycznie się toczą, a ekipa z Marvel Studios ma pomysł na to, jak wykorzystać i postać i aktora na dużym lub małym ekranie.

