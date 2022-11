Quentin Tarantino planuje nakręcić serial. Jaki film uważa za swoje najlepsze dzieło?

fot. materiały prasowe

Quentin Tarantino promuje obecnie swoją nową książkę pod tytułem Cinema Speculation. Reżyser w trakcie spotkania w Nowym Jorku wyjawił między innymi, że ma zamiar wrócić do telewizji i wyreżyserować 8-odcinkowy serial w 2023 roku. Jednak twórca nie chciał zdradzić nic na temat fabuły czy obsady swojego projektu. Dla przypomnienia wcześniej Tarantino pracował w telewizji reżyserując odcinki CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas oraz Ostrego dyżuru.

Ponadto w programie radiowym Howarda Sterna Tarantino został zapytany o to, który ze swoich filmów uważa za najlepszy. Reżyser odpowiedział, że Pewnego razu... w Hollywood to jego najlepsza produkcja, co może być zaskoczeniem dla wielu fanów twórczości filmowca.

fot. youtube / Jimmy Kimmel Live

Quentin Tarantino o współczesnym kinie

Jego wybór może być zaskakujący, ponieważ przy okazji w podcaście The Video Archives Podcast Tarantino stwierdził, że współczesna era Hollywood jest obok kina lat 80. i 50. najgorszą erą w historii Hollywood. Reżyserowi chodzi o to, że filmy, które powstają współcześnie są tylko dopasowane do obecnej epoki, a filmy, które zwykle wyróżniają się na tle innych nie pasują do swojej ery.