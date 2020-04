Quibi – nowa platforma VoD oferuje 10 minutowe filmy na smartfony

Większość operatorów platform VoD myśli o tym, aby dotrzeć do jak najszerszego grona klientów, dlatego stara się zaistnieć na jak największej liczbie platform. Twórcy Quibi wyszli z odmiennego założenia i postanowili zaprojektować serwis filmowy, z którego skorzystamy tylko za pośrednictwem sprzętów mobilnych. Usługa dostępna jest jedynie na smartfonach z Androidem oraz iOS-em, a wszystkie zgromadzone w niej treści przystosowano do odtwarzania w orientacji poziomej i pionowej.

Quibi stawia wyłącznie na krótkometrażowe formy, dlatego nie znajdziemy w niej produkcji dłuższych niż 10 minut. Do współpracy przy współtworzeniu autorskich treści zaproszono szereg gwiazd, z serwisem współpracują m.in. Tom Cruise, Idris Elba, Liam Hemsworth, LeBron James, Guillermo del Toro, Naomi Watts czy Jennifer Lopez, która prowadzi program Thanks a Million. Część spośród udostępnionych produkcji można pobrać na telefon, aby obejrzeć je w trybie offline.

Aplikację ściągniemy za pośrednictwem Sklepu Google Play oraz App Store i przetestować ją za darmo w ramach 90-dniowego okresu próbnego. Po upłynięciu okresu testowego za dostęp do platformy zapłacimy 37,99 zł miesięcznie. Dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych, docelowej widowni Quibi, przygotowano dwa progi cenowe - z reklamami (4,99 $) oraz bez reklam (7,99 $).

Mimo iż platforma została dopuszczona do użytkowania na rynku polskim, nie znajdziemy w niej treści w rodzimym języku - czy to w formie lektora, czy napisów. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości sytuacja ulegnie zmianie, gdyż w Quibi zaimplementowano mechanizm do obsługi napisów, na razie przygotowany z myślą o użytkownikach hiszpańskojęzycznych.

Za powstaniem Quibi stoi były szef Disneya Jeffrey Katzenberg, który na menadżerkę projektu desygnował Meg Whitman. Współpracownica Katzenberga zdobywała doświadczenie menadżerskie piastując wysokie stanowiska w takich firmach jak Disney, eBay czy Hewlett-Packard.