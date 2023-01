Rabbit Hole - teaser serialu. Kiefer Sutherland z 24 godzin w pełnym napięcia thrillerze

fot. materiały prasowe

Rabbit Hole to thriller szpiegowski stworzony przez duet John Requa i Glenn Ficarra. Znani są oni z takich filmów jak Zły Mikołaj, I Love You Phillip Morris, Focus oraz Wyprawa do dżungli. Panowie stoją też za kamerą pierwszego odcinka. Główną rolę gra Kiefer Sutherland, czyli kultowy Jack Bauer z hitu 24 godziny. W obsadzie są także Rob Yang, Charles Dance, Meta Golding, Enid Graham, Jason Butler Harner, Walt Kling, Wendy Makkena i Mark Winnick.

Rabbit Hole - teaser

Rabbit Hole - o czym jest serial?

Bohaterem serialu jest John Weir, który pracuje jako korporacyjny szpieg. Tajemnicze osoby kontrolujące świat wrabiają go w morderstwo, więc Weir musi stanąć z nimi do walki i szybko się okazuje, że to walka również o demokrację.

Rabbit Hole - premiera w USA odbędzie się 26 marca na Paramount+. W Polsce prawa do ich seriali będzie mieć nowa platforma SkyShowtime, która startuje w lutym 2023 roku.