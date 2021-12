Ranking najlepszych filmów anime 2021 roku według Rotten Tomatoes

fot. Ufotable

Zbliża się koniec 2021 roku, więc przyszedł czas na podsumowania. Rotten Tomatoes przygotował ranking najlepszych filmów anime. Produkcje zostały sklasyfikowane na podstawie Tomatometeru, który wskazuje ich świeżość według ocen krytyków. Na liście znalazły się tytuły, które debiutowały w kinach nie tylko w Japonii ale też w USA (Demon Slayer, My Hero Academia), a także anime z kultowych franczyzn (Czarodziejka z Księżyca, Evangelion, Gundam). W zestawieniu nie zabrakło również oryginalnych produkcji, które zyskały dużą popularność.

Sprawdźcie jak prezentuje się ranking najlepszych filmów anime 2021 roku. Niektóre produkcje są dostępne w Polsce na platformach Netflix oraz Amazon Prime Video.

Najlepsze filmy anime 2021 roku - ranking

10. Skorek i czarownica - 30%

Warto zwrócić uwagę na Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen, który znalazł się w powyższym zestawieniu. Film przeszedł do historii stając się najbardziej dochodowym anime na świecie, zarabiając łącznie 503 mln dolarów. Pokonał tym samym oscarowy Spirited Away: W krainie Bogów oraz Your name (Kimi no na wa.). Co więcej produkcja stała się najbardziej dochodowym filmem animowanym o kategorii R, czyli przeznaczonej dla dorosłych widzów (w ogólnym rankingu filmów kategorii R zajmuje wysokie 17. miejsce, zaraz za Terminatorem 2: Dzień sądu). Z kolei w Japonii anime wskoczyło na szczyt listy filmów, które zarobiły najwięcej pieniędzy w historii tego kraju.