Ranking najpotężniejszych Sithów w Gwiezdnych Wojnach. Na którym miejscu Darth Vader?

Od kilku tygodni na ustach fanów Gwiezdnych Wojen jest serial Gwiezdne Wojny: Akolita. Chociaż produkcja nie dobiegła jeszcze końca, to już teraz powstaje wiele teorii na temat tożsamości tajemniczego wojownika z czerwonym mieczem świetlnym, którym okazał się Qimir. Niektórzy łączą jego postać z Rycerzami Ren, do których należał Ben Solo w Trylogii Sequeli, a jeszcze inni uważają go za wydmuszkę, która jedynie podaje się za prawdziwego Sitha, ale w rzeczywistości nim nie jest.

Na przestrzeni dekad w uniwersum Gwiezdnych Wojen przewinęły się dziesiątki, jeśli nie setki rozmaitych lordów Sith, którzy z rozmaitych powodów zapadali w pamięć fanom. O ile Legendy nie są obecnie kanoniczne, to współcześni twórcy nadal czerpią inspiracje z postaci, które zostały już wymyślone. Inne wracają do łask i pojawiają się w kolejnych produkcjach, jak np. Thrawn, teraz grany przez Larsa Mikkelsena.

Pierwsze nazwiska, które przychodzą na myśl zapewne większości fanów Gwiezdnych Wojen to Darth Vader i Sidious, którzy przewijali się przez najważniejsze z filmów Gwiezdnej Sagi, począwszy od pierwszego chronologicznie Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo. Na jakim miejscu w rankingu się jednak uplasowali? Ich popularność dorównuje potędze, a może są silniejsi użytkownicy Ciemnej Strony Mocy? Zapraszam do sprawdzenia rankingu, który wyłoni najpotężniejszego Sitha w historii. Warto nadmienić, że nie wszyscy znajdujący się w rankingu formalnie byli Sithami, niemniej z powodu swojej popularności lub potęgi znaleźli się na liście.

Ranking najpotężniejszych Sithów w Gwiezdnych Wojnach