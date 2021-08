Czy Ray Fisher powróci jako Cyborg? Aktor chce przeprosin od Warner Bros.

fot. HBO Max

Jednym z uczestników panelu na MEGACON Orlando był Ray Fisher, który wcielał się w Cyborga w Lidze Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że aktor oskarżał w mediach społecznościowych Jossa Whedona, który zajmował się dokrętkami na planie, gdy z powodów osobistych odszedł Zack Snyder, o wprowadzanie toksycznej atmosfery. Następnie WarnerMedia przeprowadziło dochodzenie w tej sprawie. Aktor brał udział również w dodatkowych zdjęciach do czterogodzinnej reżyserskiej wersji Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera, gdzie został doceniony przez widzów. Fisher nie jest zainteresowany powrotem do swojej roli w kolejnych filmach DCEU. Ale jeden z fanów zapytał podczas imprezy w Orlando, co trzeba byłoby zrobić, żeby ponownie zagrał Cyborga.

To skomplikowane pytanie. Myślę, że ostatecznie to, jak ludzie wydają swoje pieniądze, decyduje o tym, co się dzieje, a co nie dzieje się w tym biznesie, a zwłaszcza w komiksach i DC. Dla mnie za kulisami dzieje się wciąż wiele rzeczy.

Aktor wspomniał też o swoich wypowiedziach dotyczących Waltera Hamady, czyli obecnego dyrektora DC Films, który nie brał udziału w dokrętach Whedona. W marcu oskarżył go o ingerencję oraz podważanie śledztwa WarnerMedia. Nazwał go nawet najniebezpieczniejszym rodzajem osoby dającej przyzwolenie na tego typu zachowania.

Dla mnie wszystko powinno zacząć się od przeprosin ze strony Warner Bros. Jest wiele naprawdę niesmacznych rzeczy, które wyszły na jaw, szczególnie publicznie. Co Walter Hamada i Warner Bros. Pictures próbowali zrobić, zawodowo i osobiście, podczas jednego z najważniejszych lat dla czarnych osób w historii ludzkości, jest po prostu nie do przyjęcia.

Fisher powiedział, że nie będzie wspierał żadnych produkcji Waltera Hamady (czyli m.in. The Flash, który wejdzie do kin w 2022 roku). Podkreślił, że jest to dla niego trudne, ponieważ jest fanem DC i uwielbia te postacie, ale postanowił zrezygnować z tego co kocha, żeby zrobić to, co słuszne.