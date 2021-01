Ray Fisher przesadził? WarnerMedia odpowiada na zarzuty wobec szefa DC Films

Źródło: Warner Bros.

14 stycznia informowaliśmy, że Ray Fisher został zwolniony x filmu The Flash. Jego postać Cyborga nie pojawi się już na ekranach kin. Sam aktor to potwierdził, skomentował i dodał szereg oskarżeń wobec Waltera Hamady, szefa DC Films, który jego zdaniem chciał tuszować sprawę i wpływał na śledztwo wokół Ligi Sprawiedliwości.

Wciąż jednak był to głównie konflikt Fishera z Warner Bros oraz Hamadą. WarnerMedia, czyli korporacja, do której studio Warner Bros należy było kimś, kto miał rozwiązać konflikt poprzez niezależne śledztwo. Nowe oświadczenie odnoszące się bezpośrednio do zarzutów Fishera nie pozostawia złudzeń i można wywnioskować klarowny przekaz: dla nich to koniec sprawy, a aktor nie będzie już z nimi współpracować. W końcu sam Fisher mówił, że nie ma zamiaru współpracować z Hamadą.

Oświadczenie WarnerMedia

- Wierzę w Waltera Hamadę i w to, że nie wpływał na śledztwo. Do tego mam pewność wobec procesu śledztwa i jego efektów. Walter jest szanowanym przywódcą, o którym wszyscy jego koledzy, współpracownicy i ja wiedzą, że jest osobą o świetnym charakterze i uczciwości. Jestem podekscytowana tym, w jakim kierunku rozwija DC Films i nie mogę się doczekać, by pracować z nim i resztą zespołu nad budową multiwersum DC - napisała Ann Sarnoff z WarnerMedia.

Flash - premierą filmu w 2022 roku.