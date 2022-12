Ray Fisher atakuje Jamesa Gunna: nie przepraszanie za toksyczne zachowanie wydaje się być wymogiem do pracy w DC

Fot. Materiały prasowe

James Gunn po raz kolejny w centrum uwagi. Ray Fisher, znany z roli Cyborga w Lidze Sprawiedliwości Zacka Snydera, zarzucił mu fałszywe wsparcie w sprawie Jossa Whedona i celowe usuwanie wpisów na Twitterze przed przyjęciem nowej posady w DC.

Przypominamy, że Ray Fisher oskarżył Jossa Whedona o tworzenie toksycznego środowiska pracy na planie Justice League. Spowodowało to, że między innymi aktorki z Buffy: Postrach wampirów także podzieliły się swoimi negatywnymi doświadczeniami ze współpracy z filmowcem.

Ray Fisher atakuje Jamesa Gunna

James Gunn polubił wpis broniący Jossa Whedona. Później przyznał, że nie znał wtedy całej sytuacji i popełnił błąd. Ray Fisher przyjął nawet jego przeprosiny.

Jak widać jednak na załączonych przez aktora zrzutach ekranu, przeprosiny Jamesa Gunna zostały usunięte z Twittera, co gwiazda Ligi Sprawiedliwości powiązała z przyjęciem przez niego posady nowego szefa DC.

Sposób, w jaki @JamesGunn z fałszywą gracją używa Twittera, jest naprawdę zabawny. Będzie walczyć o Jossa Whedona, psudeo-przepraszać za to, a następnie usunie swoje przeprosiny tuż przed przyjęciem nowej posady w DC. To nie jest to. Odmowa przeprosin za toksyczne zachowanie wydaje się być wymogiem do pracy w WB/DC.

https://twitter.com/ray8fisher/status/1604972198984179712

James Gunn odpowiada na zarzuty Raya Fishera

James Gunn odpowiedział aktorowi, zwracając uwagę na to, że wszystkie jego wpisy są z czasem automatycznie usuwane - ma od dawna włączoną tą funkcję na Twitterze. Warto pamiętać, że filmowiec został wcześniej wyrzucony ze Strażników Galaktyki przez stare wpisy na Twitterze.

WSZYSTKIE moje wpisy są automatycznie usuwane co kilka miesięcy, Ray, nie ma to nic wspólnego z moimi tweetami do ciebie.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1605018783407804416