Raya i ostatni smok online - premiera od razu w VOD. Są szczegóły

fot. Disney

Podczas konferencji zorganizowanej z okazji dnia inwestora Disneya ogłoszono, że Raya i ostatni smok będzie mieć premierę online od razu w VOD w platformie Disney+. Będzie ona dostępna w usłudze premiere access, czyli tak samo jak Mulan we wrześniu 2020 roku. Cena nie została podana, ale pewnie będzie podobna do Mulan, czyli 29,99 dolarów za uzyskanie dostępu do obejrzenia.

Oczywiście film trafi do Disney+ tylko w krajach, w których platforma streamingowa jest dostępna. W pozostałych miejscach będzie premiera w kinach, jeśli będą otwarte.

Historia rozgrywa się w świecie fantasy zwany Lumandra, w którym młoda wojowniczka Raya musi odnaleźć ostatniego smoka.

Raya i ostatni smok - premiera zaplanowana jest na 12 marca 2021 roku.

Zobacz także: