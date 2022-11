Razer Wolverine V2 Pro – nowy pad do PS5 i PC

fot. Razer

Razer™, globalny lider wśród lifestyle’owych marek dla graczy, zaprezentował dziś swój nowy kontroler bezprzewodowy Wolverine V2 Pro, oferowany użytkownikom konsol PS5™ i komputerów PC. Urządzenie zostało wyposażone w moduł łączności bezprzewodowej Razer™ HyperSpeed Wireless, przyciski Razer™ z mechanizmem Mecha-Tactile, przełącznik Razer™ HyperTrigger, ośmiokierunkowy przycisk D-Pad, czy 6 przycisków mapowalnych – a to i tak nie wszystko. Razer Wolverine V2 Pro to wydajność i kontrola na najwyższym poziomie.

„Razer Wolverine V2 Pro to zupełnie nowy wymiar szybkości i jakości rozgrywki” – mówi Richard Hashim, szef działu Mobile & Console. „Kontroler łączy w sobie wszystko to, czego potrzebują najbardziej wymagający gracze konsolowi i PC, aby grać i wygrywać.”

fot. Razer

Wszystko pod kontrolą

Razer Wolverine V2 Pro został zaprojektowany z myślą o optymalnej prędkości i kontroli rozgrywki. Ten kontroler nowej generacji został wyposażony w przyciski Razer™ Mecha-Tactile o punkcie aktywacji na poziomie zaledwie 0,65 mm, czyli o 35% mniej niż w przypadku typowego kontrolera membranowego, co przekłada się na krótszy czas reakcji i lepszy ‘feeling’ w każdej grze.

Jeszcze lepsza kontrola ruchów w grach walki! Dzięki ośmiokierunkowemu mikroprzełącznikowi D-Pad, gracz wyczuje i usłyszy każde kierunkowe naciśnięcie mikroprzełączników i będzie w stanie zaplanować precyzyjny atak i odpowiedź, co sprawdzi się szczególnie dobrze, gdy w grę wchodzą bardziej złożone kombosy.

Tylne przyciski typu trigger zostały ulepszone dzięki zastosowaniu technologii Razer™ HyperTrigger i z pewnością znajdą uznanie wśród entuzjastów gier wyścigowych i FPS. Technologia HyperTrigger daje graczom możliwość szybkiego przełączania się z pełnozakresowych pociągnięć przycisków – odpowiadających często za przyspieszenie w grach wyścigowych – do błyskawicznych kliknięć, które sprawdzą się w każdej strzelance. A wszystko to w jakości znanej dotąd użytkownikom wielokrotnie nagradzanych myszy gamingowych Razer.

fot. Razer

Maksimum personalizacji

6 mapowalnych przycisków i wymienne gałki to szereg możliwości konfiguracyjnych. Razer Wolverine V2 Pro jest gotowy na każdy styl gry: Gracze mogą zmapować 4 dodatkowe triggery i 2 niestandardowe bumpery odpowiednio do oczekiwanych niezbędnych funkcji, a także dostosować kontroler do własnych preferencji za pomocą 2 dodatkowych nakładek na gałki, aby uzyskać jeszcze większą szybkość lub precyzję.

A na deser coś extra. Kontroler korzysta z systemu podświetlenia Razer Chroma™ RGB obejmującego ponad 16,8 miliona kolorów i szereg efektów. Podświetlenie można zsynchronizować z grami i innymi peryferiami Razera – i można nim sterować z poziomu aplikacji Razer™ Controller na iOS i Android.

fot. Razer

Łączność totalna

Aby stanąć na wysokości zadania nawet w najbardziej wymagającej rozgrywce, Razer Wolverine V2 Pro został wyposażony w moduł Razer™ HyperSpeed Wireless – 3x szybszy niż jakakolwiek inna bezprzewodowa technologia gamingowa. Oznacza to ultraszybkie połączenie bezprzewodowe w standardzie 2,4 GHz za pośrednictwem dołączonego klucza sprzętowego USB typu A. To gwarancja płynnej rozgrywki i niemal zerowej latencji zarówno na PS5™, jak i na PC.

* Razer Wolverine V2 Pro został opracowany w ramach oficjalnego programu licencyjnego dla PlayStation™.

fot. Razer

RAZER WOLVERINE V2 PRO – PODSTAWOWE INFORMACJE

Przyciski Razer™ Mecha-Tactile Action Buttons

8-kierunkowy mikroprzełącznik D-Pad

6 wielofunkcyjnych przycisków mapowalnych

Razer™ HyperTrigger

Analogowe wejście audio 3,5 mm, kompatybilne z konsolą PS5™ i komputerami PC (Windows)

2 dodatkowe nakładki na gałki (wysoka wklęsła, krótka wypukła)

Klucz sprzętowy Razer™ HyperSpeed Wireless 2.4GHz USB typu A

3-metrowy kabel USB C – USB A

Przybliżone wymiary: 105,75 mm (D) x 167,5 mm (S) x 65,2 mm (W)

Przybliżona waga: 279 g

Wymagania systemowe

Konsola PS5™ lub komputer PC (Windows)

Połączenie internetowe dla aplikacji Razer™ Controller na iOS i Android

Zestaw zawiera

Bezprzewodowy profesjonalny kontroler gamingowy Razer Wolverine V2 Pro

Klucz sprzętowy Razer™ HyperSpeed Wireless 2.4GHz USB typu A

3-metrowy kabel USB C – USB A

2 dodatkowe nakładki na gałki (wysoka wklęsła, krótka wypukła)

Przewodnik po produkcie z najważniejszymi informacjami

fot. Razer

CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Sugerowana cena detaliczna producenta (MSRP): 299,99 EUR. Urządzenie można zamówić przedpremierowo w GameStop US & EU / na Razer.com / w sklepach RazerStores.