Razer zaprojektował gamingową kartę płatniczą

Źródło: Razer

Razer wielokrotnie zaskakiwał graczy produktami, na premierę których nie byliśmy przygotowani. Firma stworzyła m.in. podkładki pod myszkę z konfigurowalnym podświetleniem, gamingowe smartony czy napoje energetyczne dla e-sportowców. Teraz przyszedł czas, aby we współpracy z Visą wypuścić własną kartę płatniczą. A w niej, jak przystało na Razera, nie mogło zabraknąć podświetlanego logo korporacji.

To nie żart, firma naprawdę stworzyła gamingową kartę płatniczą. W najbardziej zaawansowanym modelu Razer Card Premium logo rozświetli się na zielono podczas realizowania transakcji zbliżeniowych. Ponadto w dystrybucji pojawi się także karta cyfrowa, którą przypiszemy do portfela w aplikacji mobilnej oraz budżetowa karta fizyczna pozbawiona podświetlanego logo.

Razer Premium Card

Razer Cardy nie będą jednak wyłącznie kolejnym gadżetem do pochwalenia się przed znajomymi. Korzystanie z nich ma dać klientom wymierne korzyści. Klienci skorzystają z oferty cash back, w ramach której firma zwróci 1 proc. wartości zakupów oraz do 5 proc. zakupów realizowanych za pośrednictwem witryny Razer Store. Dodatkowo użytkownicy otrzymają nagrody wewnątrz aplikacji Razer Pay m.in. w zamian za wykorzystywanie jej do płatności bezgotówkowych.

Zobacz także:

Karta przedpłacona Razera funkcjonuje obecnie w wersji beta, do programu mogą dołączyć wyłącznie klienci z Singapuru. W testach weźmie udział 1337 klientów, którzy sprawdzą, jak Razer Card sprawdza się w codziennym użytkowaniu. Niestety, nie wiadomo, kiedy zakończą się testy oraz czy firma zdecyduje się na wprowadzenie karty z pełnym podświetleniem RGB.