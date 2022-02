Arcyważna postać uniwersum Marvela umiera? Watchera czeka z kolei proces za jego interwencje

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Na amerykańskim rynku ukazał się zeszyt Fantastic Four #40, będący kolejną odsłoną wydarzenia Reckoning War, w ramach którego ziemscy herosi muszą zmierzyć się z niezwykle potężną, pradawną rasą Reckoning - ci ostatni dysponują tak potworną mocą, że ich lider, Wrath, bez większego trudu zabił jednego z Watcherów o imieniu Qyre. Składa się jednak tak, że w wyniku ostatnich wydarzeń śmierć może ponieść także przywódca Fantastycznej Czwórki, Reed Richards aka Mr. Fantastic.

We wprowadzającym do eventu zeszycie Alpha heros wchłonął bowiem wiedzę z tzw. Cyklopedii Uniwersum, zbioru wszystkich informacji uzyskanych przez Obserwatorów od powstania wszechświata. Jak się okazuje, zdarzenie to może spowodować utratę przez niego życia - poziom otrzymanej wiedzy "przekracza możliwości ludzkiego umysłu", a w rozmowie z Benem Grimmem Richards przyznał w dodatku, że zostały mu zaledwie "trzy dni życia i nie jest w stanie nic z tym zrobić".

Oto inne z najważniejszych informacji ze wspomnianego wyżej komiksu:

wiele wskazuje na to, że Reckoning są potężniejsi od bogów uniwersum - wniosek ten płynie z faktu zabicia przez Wratha Qyre, przedstawiciela Watcherów, których moc "miałaby przewyższać tę boską";

w jednej ze scen Stwór stwierdza, że inna postać Marvela, Gladiator, ma być "potężniejszy niż Hulk i Hyperion razem wzięci";

do Fantastycznej Czwórki dołączył wracający do świata Domu Pomysłów Jack of Hearts, który zastąpił wyruszającego na kosmiczną misję Johnny'ego Storma aka Ludzką Pochodnię.

Zobaczcie plansze z Fantastic Four #40, jak również zapowiedź zeszytu Reckoning War: Trial of the Watcher, w którym znany z animacji What If... ? Uatu zostanie osądzony przez innych członków swojej rasy za zbyt częste interwencje w losy wszechświata - komiks ten pokazuje jeszcze, że w evencie pojawi się Galactus:

Fantastic Four #40 - plansze

Zobacz także: Spoilery Spoilery

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.