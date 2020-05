Rekordowy Wiedźmin. CD Projekt chwali się imponującymi wynikami sprzedaży serii

CD Projekt ma kolejny powód do zadowolenia – seria Wiedźmin sprzedała się w nakładzie 50 milionów egzemplarzy. Duża część tego wyniku to zasługa ostatniej (jak na razie) odsłony cyklu, czyli gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Ta, zgodnie z informacjami z grudnia 2019 roku, trafiła do ponad 28 milionów nabywców. Dziś, po upływie kolejnych 6 miesięcy, wynik ten z pewnością jest jeszcze bardziej imponujący.

Popularność marki sprawia, że zapowiedź jej powrotu w niedalekiej przyszłości wydaje się bardziej niż pewna. Przypominamy, że twórcy kilkukrotnie podkreślali, że przygoda Geralta z Rivii dobiegła końca, ale wiedźmińskie uniwersum daje wiele innych możliwości. Niedawno pojawiła się np. sugestia, że ciekawym pomysłem byłoby skupienie się na losach Ciri.

Over 50 million adventurers joined Geralt on his journey from Kaer Morhen to Vizima, through Flotsam and Vergen, Velen and Novigrad to Skellige Isles and Toussaint, and many, many more places, time and time again…

Thank you and may we meet on the path again! ⚔️ pic.twitter.com/cZwOup9CEc

— The Witcher (@witchergame) May 28, 2020