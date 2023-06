Showtime kasuje zamówione seriale. Remake filmu Gattaca - Szok przyszłości nie powstanie dla tej stacji

fot. Columbia Pictures

Stacja Showtime zrezygnowała z kilku swoich projektów, którym dała zielone światło. Jednym z nich jest serial, który miał być remakem filmu Gattaca - Szok przyszłości z 1997 roku. Twórcami tej produkcji od studia Sony Pictures Television mieli być Howard Gordon i Alex Gansa znani ze stworzenia Homeland. Drugim serialem, który nie powstanie dla stacji jest komedia Seasoned, w której mieli zagrać Mandy Patinkin i Kathryn Grody, będący w prawdziwym życiu małżeństwem. Historia miała inspirować się perypetiami z ich związku. Produkcją tego tytułu miało zająć się studio Jax Media, a odcinki miały trwać po pół godziny.

Ponadto Showtime skasował również dwa inne projekty, które były w fazie rozwoju - Split oraz Sweetness od Nicka Stollera i Emerald Fennell (Obiecująca. Młoda. Kobieta), który miał być serialową antologią skupioną na postaciach kobiecych.

Skasowane projekty będą miały szansę znaleźć nowy dom w innych sieciach telewizyjnych lub platformach streamingowych. Jednak nie ma informacji czy serial Split też trafi na sprzedaż.

Taki krok podjęto po tym, jak Showtime połączył się z platformą Paramount+. Paramount tnie koszty, dlatego wcześniej skasowano też takie seriale jak Three Women, które przeniosło się do Starz oraz Ripley, które trafiło do Netflixa.