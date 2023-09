Resident Evil 4 Remake - tak wygląda wersja VR i dodatek Separate Ways. Zobaczcie zwiastun

fot. Capcom

Reklama

Remake Resident Evil 4 zadebiutował w marcu tego roku, ale to jeszcze nie koniec rozwoju tej produkcji. Podczas wrześniowego State of Play poznaliśmy nowe informacje na temat zawartości, która w niedalekiej przyszłości trafi do świetnie ocenianej produkcji firmy Capcom.

W pierwszej kolejności, bo już 21 września, czeka nas premiera rozszerzenia zatytułowanego Separate Ways, w którego centrum znajdzie się Ada Wong. Nieco dłużej, bo do zimy, trzeba będzie poczekać na wersję umożliwiającą zabawę w wirtualnej rzeczywistości. Ta ma zadebiutować na PSVR 2 i będzie dostępna bezpłatnie dla wszystkich posiadaczy gry. Na dokładną datę debiutu RE4 VR musimy jednak jeszcze zaczekać.

Oprócz tego zdradzono również, że 21 września do gry trafi ostatnia aktualizacja do trybu Mercenaries.

Resident Evil 4 - zwiastun wersji VR i dodatku Separate Ways