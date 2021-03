Resident Evil - tytuł i szczegóły nowego filmu. Jaki będzie związek z grami?

Źródło: materiały prasowe

Nowy Resident Evil ma oficjalny tytuł. Brzmi on tak: Resident Evil: Welcome to Raccon City. Ogłosił go sam reżyser Johannes Roberts w rozmowie z IGN podczas wywiadu związanego wirtualnym festiwalem SXSW.

Czytamy, że ma być to adaptacja pierwszych dwóch gier z serii, a na ekranie zobaczymy takie postacie jak Chris i Claire Redfieldowie, Jill Valentine i Leon S. Kennedy. Nowy film nie ma żadnego związku z serią z Millą Jovovich.

Resident Evil: Welcome to Raccon City - o czym film?

Historia rozgrywa się w 1998 roku i opowiada o mieście obleganym przez zombie. Na ekranie mamy zobaczyć takie lokacje z gry jak miasto, posterunek policji z dwójki czy wielka posiadłość z pierwszej części.

W obsadzie są Kaya Scodelario (Claire Redfield), Hannah John-Kamen (Jill Valentine), Robbie Amell (Chris Redfield), Tom Hopper (Albert Wesker), Avan Jogia (Leon S. Kennedy) i Neal McDonough (William Birkin).

Jest to jeden z trzech projektów opartych na grach Resident Evil, nad którymi trwają pracę. Poza tym Netflix tworzy animowany serial Resident Evil: Infinite Darkness oraz serial aktorski).