Robert Downey Jr. opublikował zdjęcie z maską Doktora Dooma. Historyczna chwila dla MCU

Jedną z największych niespodzianek podczas tegorocznego panelu Marvela na Comic-Conie było ogłoszenie, że Robert Downey Jr. zagra Doktora Dooma w MCU. To oznacza, że aktor, który przez wiele lat grał Iron Mana, czyli jednego z najważniejszych superbohaterów w całej franczyzie, wcieli się teraz w złoczyńcę.

To duża zmiana, a zarazem wielki powrót Roberta Downeya Jr. do MCU, więc ta informacja wzbudziła wiele emocji wśród fanów. Nic dziwnego, że zdjęcie z maską Doktora Dooma, które wstawił aktor na swoim Instagramie po Comic-Conie, również podbiło Internet. W dodatku ciekawość rozbudza tajemniczy opis postu, który brzmi: "Nowa maska, to samo zadanie".

Robert Downey Jr. pozuje z maską Doktora Dooma

Co może oznaczać tajemniczy opis postu? Prawdopodobnie to, że sam Doktor Doom może uważać siebie za bohatera i jedyną osobę, która będzie w stanie ocalić multiwersum. Co ciekawe, zdjęcie skomentowała Gwyneth Paltrow, która w MCU wcielała się w partnerkę Tony'ego Starka, Pepper Potts. Aktorka napisała: „Nie rozumiem, teraz jesteś złolem?”.

Na Comic-Conie ogłoszono także, że film Avengers: Kang Dynasty zmienił nazwę na Avengers: Doomsday, co sugeruje, że Kang przestał być głównym złoczyńcą tej sagi. Produkcję wyreżyserują bracia Russo, którzy zwrócili uwagę, że Doktor Doom jest jedną z najbardziej złożonych postaci w uniwersum Marvela, więc potrzebowali naprawdę świetnego aktora, by przenieść go ekran. Chodziło im oczywiście o Roberta Downeya Jr.

