Robert Downey Jr. powróci jako głos Iron Mana! Nowa misja w parku rozrywki Avengers

Przy okazji San Diego Comic-Con 2024 informowaliśmy o nowej atrakcji dla fanów Kinowego Uniwersum Marvela. Chodzi oczywiście o park rozrywki Avengers Campus, gdzie zawita multiwersum. Fani MCU będą mogli zawalczyć u boku herosów znanych z filmów i komiksów przeciwko wielkiemu zagrożeniu. Jednym z nich będzie na pewno Król Thanos, czyli wariant postaci, której udało się wygrać w swoim uniwersum potyczkę z Avengers.

Przy okazji SDCC dowiedzieliśmy się również o powrocie Roberta Downey Jr. do MCU. Wcieli się tym razem w złowieszczego Doktora Dooma. To nie oznacza końca jego roli Tony'ego Starka. Robert Downey Jr. powróci jako głos Iron Mana przy okazji nowej atrakcji z Królem Thanosem. Będzie mieć dla odwiedzających misję "Stark Flight Labs", przy której goście wejdą do dwuosobowych kabin, które potem zostaną złapane przez metalowe ramię symulujące lot.

