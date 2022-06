Robert Makłowicz i Gwiezdne Wojny. Odcinek programu w Tunezji

fot. zrzut ekranu z YouTube

W nowym odcinku internetowego programu Roberta Makłowicza popularny prowadzący udaje się w głąb tunezyjskiej pustyni, by ukazać ziemię Berberów. Dzięki temu jego fani mogą poznać różne historyczne ciekawostki i zobaczyć te niezwykłe miejsca.

Obi-Wan Makłowicz

Jednak pan Robert Makłowicz zdecydował się też wspomnieć o - dla wielu - najważniejszej atrakcji Tunezji, czyli lokacji, w której kręcono film Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja. Widzimy więc, jak zwiedza stare, wciąż utrzymane scenografie.

Prowadzący wspomina, że widział tylko jeden film, ale stara się, jak może, by ta część odcinka pozwalało pokazać widzom coś niezwykłego. Nawet zadbał o to, by pojawiło się drugie słońce, jak na Tatooine. Oczywiście nie obyło się bez błędów merytorycznych, które wynikają ze zwyczajnego nie obejrzenia całej sagi, ale i tak warto zobaczyć te magiczne miejsca z Gwiezdnych Wojen, do których dotarł Makłowicz.