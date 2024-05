Ród smoka - Olivia Cooke jest zła, że stała się memem na Tik-Toku

Fot. Materiały prasowe

Olivia Cooke i Emma D’Arcy, gwiazdy popularnego serialu Ród smoka z uniwersum Gry o Tron, choć toczą ze sobą wojnę na ekranie, to najwyraźniej są dość zgodne poza nim. Przynajmniej w kwestii tego, że nie ma nic przyjemnego w staniu się głośnym internetowym memem.

Mem z Olivią Cooke i Emmą D’Arcy, który podbił Tik-Toka

Aktorki w 2022 roku, promując Ród smoka, zadawały sobie różne pytania, wylosowane z miski. Olivia Cooke w pewnym momencie spytała swojej koleżanki z planu, jaki jest jej ulubiony drink. Od tego momentu rozegrała się scena, która stała się viralem na Tik-Toku. "Negroni Spagliato z prosecco” – odpowiedziała Emma D’Arcy, na co Olivia Cooke zareagowała entuzjastycznym “Stunnin!”. Wideo możecie zobaczyć poniżej.

Olivia Cooke jest zła, że stała się memem na Tik-Toku

Mem stał się naprawdę popularny na Tik-Toku i wielu użytkowników tej platformy nagrywało swoje filmiku do dźwięku z rozmowy aktorek. Olivia Cooke nie jest jednak z tego zadowolona. W rozmowie z portalem EW przyznała:

Nienawidziłam tego przez bardzo długi czas. Byłam w pubie. Kobieta otworzyła mi drzwi i powiedziała z mocnym hiszpańskim akcentem "Stunnin!". Pomyślałam, o mój Boże, ponad dekada pracy zredukowana do jednego słowa.

Emma D’Arcy powiedziała, że nie ma nic do dodania, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak zareagować, gdy stajesz się memem.

Później Cooke skomentowała także sesję okładową dla EW, na której była obecna duża szachownica, nawiązująca do żartu z Harry'ego Pottera.

Szczerze mówiąc, kiedy weszliśmy na plan zdjęciowy i zobaczyła szachownicę, pomyślałam, że to koniec. To było w mojej głowie przez cały czas. "To tortura, fizycznie nie możemy tego zrobić".

Gwiazda Rodu smoka dodała:

Nie zgadzam się na to. To po prostu smutne, jak osiem miesięcy ciężkiej pracy zostaje zredukowane do pieprz****o filmiku na Tik-Toku. To naprawdę dołujące.