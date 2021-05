Rodzina Addamsów - Christina Ricci może powrócić w serialu Tima Burtona. W jakiej roli?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Rodzina Addamsów powróci w serialu aktorskim Wednesday, którego centralną bohaterką ma być Wednesday Addams. Według nowej plotki ze strony The Illuminerdi, Tim Burton i producenci serialu chcą, aby Christina Ricci powróciła do tego świata, ale nie jako Wednesday, którą grała w dwóch kinowych filmach, ale jako Morticia Addams, jej matka. Na razie nie wiadomo, czy propozycja została złożona i jak aktorka na to zareagowała.

Sama aktorka nie raz mówiła w wywiadach, że chętnie wróci do świata rodziny Addamsów. Lata temu była też sytuacja publikacji zdjęcia w mediach społecznościowych, na którym była przebrana za Morticię. Jest to więc coś, o czym aktorka na pewno myślała. Gdy Netflix ogłosił projekt, fani zaczęli prowadzić kampanię, by Ricci była jakoś związana z serialem.

Tim Burton, reżyser i współtwórca serialu współpracował raz z Christiną Ricci przy filmie Jeździec bez głowy. Showrunnerami serialu są Alfred Gough i Miles Millar.

Według nowych informacji kandydatkami do roli starszej Wednesday są Jenny Ortega oraz Bailee Madison. Twórcy są otwarci na każde pochodzenie etniczne aktorki, ale preferowaliby Latynoskę.