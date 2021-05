Rodzinka rządzi - sequel hitu będzie też w VOD w USA. Szczegóły decyzji

fot. materiały prasowe

Rodzinka rządzi to film animowany, który jest kontynuacją nominowanego do Oscara hitu Dzieciak rządzi. Studio Universal podjęło decyzję, że po pierwsze przyspieszą premierę w Stanach Zjednoczonych z połowy września 2021 roku na 2 lipca, a do tego będzie to premiera hybrydowa, czyli jednocześnie animacja trafi do amerykańskich kin oraz platformy streamingowej Peacock, która należy do studia, więc tutaj nie ma żadnych dodatkowych kosztów.

Decyzja może być zaskakująca, bo pierwsza część zebrała w USA 175 mln dolarów. Był to 2017 roku, więc gdyby nie pandemia koronawirusa, byłaby tu szansa na sukces finansowy. Jednak box office w USA nadal jest bardzo słaby i nie wiadomo, który duży film z maja i czerwca 201 roku będzie w stanie tę niemoc pokonać. Stawia się na superprodukcję Szybcy i wściekli 9, ale to też daje nam zrozumienie decyzji Universala, która dotyczy tylko rynku amerykańskiego. Na obecną chwilę poza USA Rodzinka rządzi będzie tylko w kinach na przełomie września i października. Zmiany dat premiery nie odnotowano pomimo oczywistego ryzyka piractwa tej animacji.

Tak decyzję tłumaczy Jim Orr, prezes dystrybucji krajowej w Universal Pictures.

- Rodziny są w centrum naszej decyzji, która sprawia, że Rodzinka rządzi będzie dostępna dla każdego w długi weekend z okazji 4 lipca. Chcemy dać rodzinom swobodę wyboru, czy chcą obejrzeć tę radosną, zabawną i emocjonującą historię w kinach czy we własnym domu na Peacock.

Przypomnijmy, że Dzieciak rządzi zebrał ostatecznie 527,9 mln dolarów z całego świata. Był także nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film animowany.

Z informacji w podobnym tonie jest też decyzja Disneya w sprawie rebootu serii Hellraiser: Wysłannik piekieł. Nie będzie to film kinowy, ponieważ projekt przesunięto do platformy Hulu.