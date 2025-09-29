Wystartowała przedsprzedaż przenośnych konsol ROG Xbox Ally. Znamy polskie ceny urządzeń

fot. Asus

Zamówienia przedpremierowe na dwa nowe urządzenia do gier – ROG Xbox Ally oraz ROG Xbox Ally X – wystartowały już w 38 krajach, w tym także w Polsce. Oba modele powstały we współpracy firm ASUS i Microsoft i działają na systemie operacyjnym Windows 11, wzbogaconym o nakładkę zapewniającą doświadczenia znane z konsol Xbox. Oczywiście nic nie będzie stało na przeszkodzie, by zainstalować także inne cyfrowe platformy z grami, takie jak Steam czy Epic Games Store.

Za tańszy model, ROG Xbox Ally, wyposażony w procesor AMD Ryzen Z2 A i dysk 512 GB, zapłacimy 2599 zł. Droższy wariant, Xbox Ally X, przeznaczony dla bardziej wymagających graczy, otrzymał wydajniejszy układ AMD Ryzen AI Z2 Extreme oraz dysk o pojemności 1 TB, a jego cena wynosi 3799 zł.

Zamówienia można składać za pośrednictwem oficjalnego sklepu Microsoft Store, sklepu internetowego firmy ASUS oraz u wybranych partnerów handlowych. Premiera ROG Xbox Ally i ROG Xbox Ally X odbędzie się 16 października tego roku.