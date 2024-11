Przegrał rolę Supermana i... porwał strój Henry'ego Cavilla. "Byłem bardziej umięśniony"

fot. AMC

W przyszłym roku w kinach zadebiutuje Superman, który będzie aktorskim początkiem nowego uniwersum DCU. W roli głównej wystąpi David Corenswet. Nie był on jedynym kandydatem do roli Człowieka ze stali. W finałowym wyścigu o ikoniczną pelerynę był również Nicholas Hoult, który ostatecznie wcieli się w głównego przeciwnika Supermana, Lexa Luthora, a także Tom Brittney, który obszedł się smakiem i na razie nie znalazł swojego miejsca w DCU.

W trakcie rozmowy dla podcastu Hellish opowiedział o przesłuchaniu do roli, w trakcie którego przymierzał strój Henry'ego Cavilla i... Porwał go.

To był strój Henry'ego Cavilla. Jego prawdziwy strój. Założenie go trwa jakieś pół godziny. I wydaje mi się, że trochę go porwałem. Byłem bardziej umięśniony niż Henry Cavill, to był jedyny powód.

Mimo przegranej walki o rolę legendarnego superbohatera, nie szczędził miłych słów w stronę nowego odtwórcy roli:

Ten koleś jest stworzony do grania Supermana. Wygląda dokładnie jak on. To wspaniały aktor.

Superman - obsada

Tak prezentują się aktorzy. Na razie mamy tylko jedno oficjalne zdjęcie z filmu, ale niedługo ma zadebiutować plakat.