Rozmowa z Keanu Reevesem na Zoomie? Weź udział w akcji charytatywnej i pogadaj z aktorem

Źródło: materiały prasowe

Jeśli kiedykolwiek marzyliście o tym, by porozmawiać z Keanu Reevesem, teraz macie na to szansę. W poniedziałek ogłoszono licytację, której zwycięzca może wygrać piętnastominutową rozmowę na Zoomie z aktorem. Wszystkie zebrane pieniądze trafią bezpośrednio do Shine for Camp, inicjatywę Camp Rainbow Gold, czyli organizacji non-profit walczącej z dziecięcymi nowotworami w Idaho.

Bill i Ted. Speed. The Matrix. John Wick. Znasz go. Kochasz go. To bezcenne - masz szansę porozmawiać z nim przez Zooma z własnego domu! Przygotuj swoje pytania i spędź 15 minut z aktorem, reżyserem, producentem i muzykiem, Keanu Reevesem! - czytamy w opisie.

Aukcję znajdziecie tutaj. Dobiegnie ona końca 22 czerwca.

Przed lockdownem Reeves gościł na planie filmu The Matrix 4, gdzie powrócił do roli Neo po latach. Jeremy Fry, dubler Reevesa, powiedział ostatnio: każda dobra rzecz, którą o nim słyszałeś, jest w 110% prawdziwa. Jest bezinteresowny, uwielbia się dzielić, pracuje niestrudzenie.