Różowe lata 90. skasowane. Nie ma sukcesu serialu

Oficjalnie ogłoszono koniec serialu Różowe lata 90., który zakończy się na dwóch sezonach. Ostatnie odcinki miały premierę w sierpniu i przeszły totalnie bez echa, nie osiągając dobrych wyników oglądalności. Informację portalu Deadline potwierdził aktor Kurtwood Smith w poście na Instagramie. Tam ujawnił, że producenci będą starali się sprzedać serial innej platformie lub telewizji.

Różowe lata 90. - koniec serialu

Była to kontynuacja hitu Różowe lata siedemdziesiąte. W pierwszych odcinkach nawet pojawili się bohaterowie tamtego hitu, w których wcielali się Topher Grace, Ashton Kutcher, Mila Kunis i Wilmer Valderama. W centrum fabuły było młode pokolenie oraz dwie postacie z oryginału, grane przez Kurtwooda Smitha oraz Debrę Jo Rupp.

Deadline wskazuje na to, że fatalna oglądalność drugiego sezonu doprowadziła do kasacji serialu. Druga część tej serii nawet nie weszła do TOP 10 oglądalności tygodnia, które Netflix publikuje co tydzień.

Jest to kolejny sitcom Netflixa, który szybko został skasowany. Platforma w ostatnich latach nie może z powodzeniem wprowadzić na rynek tego rodzaju serialu komediowego.