Rub and Tug - kontrowersyjny projekt o transpłciowym gangsterze będzie serialem

New Regency

Rub and Tug, opowieść o prawdziwym transpłciowym gangsterze Dante „Texie” Gillu jest obecnie rozwijana jako serial telewizyjny, za który odpowiada nominowana do nagrody Emmy Our Lady J, która napisze scenariusz pilotowego odcinka. Projekt powstanie dla New Regency, Dark Castle Entertainment i Material Pictures. Dla przypomnienia wcześniej produkcja miała być filmem, a w głównej roli mieliśmy zobaczyć... Scarlett Johansson. Jednak ze względu na głosy protestu aktorka zrezygnowała z roli. Tym razem zamiarem twórców jest obsadzenie w głównej roli transpłciowego aktora.

Rub and Tug to nieopowiedziana prawdziwa historia Dantego „Texa” Gilla, niesławnego transpłciowego gangstera, który był główną postacią w przestępczym półświatku lat 70. Pittsburgha. W jego organizacji działało wiele osób ze środowiska LGBTQ+, które musiały zmagać się ze społecznym ostracyzmem i znalazły swojego lidera w tej walce w postaci Texa.