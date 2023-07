Rusza sprzedaż najnowszego Philips OLED818

fot. Philips

Model Philips OLED818 jest wyposażony w panel OLED EX, procesor obrazu Philips P5 AI z udoskonaloną funkcją V2 Ambient Intelligence oraz zintegrowany system audio 2.1 o mocy nawet 70W. Całość pracuje na systemie Google TV. W tym roku seria 8. powiększy się o dodatkowy ekran w rozmiarze 42’’.

Telewizor zapewnia wyjątkową jakość wyświetlanych treści dzięki wykorzystaniu procesora obrazu 7th Gen Philips P5 AI ze wsparciem sztucznej inteligencji i udoskonaloną funkcją V2 Ambient Intelligence. Umożliwia ona regulację w czasie rzeczywistym jasności, wartości gamma i odwzorowania kolorów dla optymalnego obrazu dostosowanego do oświetlenia w otoczeniu. Zastosowany nowy czujnik światła może mierzyć temperaturę barwową w pomieszczeniu, dzięki czemu punkt bieli odpowiada dokładnie odcieniowi oświetlenia, jakie jest w pokoju, a wszelkie modyfikacje w tym zakresie wprowadzane są w czasie rzeczywistym.

Philips OLED818

Zaawansowany algorytm wykorzystujący sztuczną inteligencję przetwarza to, co dzieje się na ekranie w sposób podobny do ludzkiego mózgu – ruch jest płynny, a kolory żywe. Procesor umożliwia także użytkownikowi dopasowanie obrazu do własnych preferencji, oferując kilka funkcji, m.in. ochrony wzroku, trybu nocnego czy optymalizacji temperatury barwowej.

Kolejnym nowym rozwiązaniem jest ulepszona funkcja Super Resolution, która zapewnia wyjątkową ostrość na krawędziach, generując jednocześnie bogaty w szczegóły obraz w głównej części obiektu. Philips OLED818 będzie wyposażony w panel OLED-EX o jasności szczytowej na poziomie 1000 nitów dla rozmiarów powyżej 55’’. Dodatkowo w tym roku gama powiększy się o ekran 42’’, który uzupełni dotychczasowe wielkości 48”, 55”, 65” oraz 77” i będzie pierwszym modelem OLED w tym rozmiarze w ofercie Ambilight TV.

Philips OLED818

Kinowy obraz i dźwięk

Philips OLED818 obsługuje wszystkie główne formaty HDR, w tym Dolby Vision, HLG, HDR10 i HDR10+ oraz zapewnia kompatybilność z HDR10+ Adaptive. Dodatkowo model może pochwalić się certyfikatem IMAX Enhaced, który potwierdza oferowanie użytkownikom standardu wizji i dźwięku porównywalnego z seansem kinowym.

Mocnym punktem OLED818 jest też doskonała jakość dźwięku, a funkcja DTS Play-Fi pozwala w kilka sekund połączyć telewizor ze zgodnymi soundbarami i głośnikami bezprzewodowymi w całym domu. Nowy model został wyposażony w zintegrowany system audio 2.1 o mocy 70W (oraz 50W dla rozmiaru 42"). Dokładniejsza zwrotnica cyfrowa precyzyjnie kontroluje dystrybucję dźwięku do dwudrożnych głośników lewych i prawych oraz dedykowanego trójpierścieniowego przetwornika basowego skierowanego do tyłu. Całość wspierają cztery pasywne radiatory.

Philips OLED818

Sprzęt oferuje liczne funkcje poprawy dźwięku, który dopasowuje się do akustyki pomieszczenia, sprawia, że dialogi są wyraźniejsze, a basy wzmocnione. Personalizacja dźwięku Mimi (Mimi Sound Personalization) umożliwia precyzyjne dostosowanie głośności do własnych preferencji. Aplikacja ocenia je w specjalnym programie testowym, skupiającym się przede wszystkim na dwóch obszarach – dźwiękach o niskiej intensywności oraz możliwościach do przetworzenia „ukrytych” dźwięków. Chodzi np. o najcichsze odgłosy, które słuchający jest w stanie wychwycić przy dźwiękach maskujących takich jak hałas.

Nowy system operacyjny i rozwiązania dla graczy

Philips OLED818 – podobnie jak większość modeli Ambilight TV na rok 2023 – będzie wyposażony w nowy system operacyjny Google TV. Dzięki temu użytkownicy otrzymają dotychczasową funkcjonalność Android TV, ale z bardziej intuicyjnym interfejsem i ekranem głównym, łatwiejszym dostępem do kluczowych ustawień i funkcji oraz lepszą personalizacją treści i trafniejszymi rekomendacjami.

Philips OLED818

Telewizor oferuje również znakomite możliwości i zaawansowane rozwiązania stworzone z myślą o graczach: kompatybilność Dolby Vision 4K 120 Hz z HDMI 2.1 z funkcją e-Arc, tryb VRR dla treści 4K od 40 Hz do 120 Hz przy pełnej przepustowości 48 Gb/s (444, 12 bitów), tryb FreeSync Premium i kompatybilność z technologią Nvidia G-Sync. Dostępne są także tryby Auto Game i Auto-Low-Latency. Wyjątkowo małe opóźnienie zapewniają płynną i dynamiczną rozgrywkę.

W Philips OLED818 zastosowano także opracowaną przez Philips TV technologię zapobiegającą wypalaniu się matrycy w miejscu wyświetlania elementów statycznych (np. grafiki w grach czy logo stacji) oraz funkcję automatycznego wyłączania zasilania w przypadku, gdy z urządzenia nie korzysta się przez dłuższy czas. Technologia Ambilight w specjalnie trybie gier zwiększa emocje każdej rozgrywki.

Philips OLED818

Funkcja Ambilight i wzornictwo

Telewizor charakteryzuje się wyjątkowo smukłą konstrukcją z niemal niezauważalną ciemną ramką, dzięki której obraz na ekranie płynnie przechodzi w podświetlenie generowane przez trójstronny system Next Gen Ambilight. Udoskonalona technologia zapewnia bardziej szczegółowe i dokładniejsze odwzorowanie kolorów dla jeszcze lepszych wrażeń podczas oglądania, zaś aplikacja Ambilight Aurora pozwala zamienić telewizor, z którego nie korzystamy w danej chwili, w świetlny obraz. Wystarczy, że na ekranie wyświetlimy jeden z dostępnych w galerii obrazów lub wideo, które zostaną wzmocnione technologią Ambilight.

Philips OLED818

Model Philips OLED818 w większości rozmiarów posiada nową centralną metalową podstawę obrotową EVO wykończoną w satynowanym chromie. Z kolei ekran 77-calowy wyposażono w płaskie metalowe nóżki o takim samym wykończeniu i nowym designie. Ergonomiczny pilot z podświetlanymi przyciskami ułatwiają obsługę w ciemnych pomieszczeniach.

Telewizorem można sterować głosowo wykorzystując asystenta Google lub system Alexa.

Philips OLED818 jest dostępny w pięciu rozmiarach: 42, 48, 55, 65 i 77 cali. Cena najpopularniejszego modelu 55-calowego wynosi 9499 zł.

Philips OLED818