Ryan Gosling nie ma cech głównego bohatera? Reżyser jego hitu tak mu powiedział

fot. materiały prasowe

Gdy jest się aktorem, trzeba mieć grubą skórę na przesłuchaniach. Ryan Gosling poznał to na własnej skórze, gdy reżyser melodramatu Pamiętnik zdradził mu, dlaczego obsadził go w roli Noah. Aktor zapozował do okładki GQ, a podczas rozmowy dla magazynu ujawnił słowa Nicka Cassavetesa. „Powiedział mi wprost: „To, że nie posiadasz żadnych naturalnych cech głównego bohatera sprawiło, że chcę ciebie w tej roli.”.”

Ryan Gosling – komentarz o zawodzie aktora

Gosling porównał aktorstwo do formy terapii. „Próbowałem znaleźć miejsce, gdzie mógłbym umieścić wszystkie te rzeczy, które mi się przydarzały. Filmy stały się taką przestrzenią, niczym kapsuły czasu. Więc trochę robisz film dla siebie. Nie ma znaczenia, czy ktoś inny też bierze w tym udział. Sądzę, że dzięki temu zrozumiałem, iż moja praca polega na tym, aby inni ludzie to poczuli. I fajnie, jeżeli ja też odczuwam te emocje, ale tak naprawdę nie o to chodzi. Chodzi o to, że widzowie mają to czuć.”

Aktor dodał o obecnej perspektywie na swoją karierę: „Traktuję to teraz bardziej jako pracę, aniżeli terapię. To mój zawód, i myślę w taki sposób, który pozwala mi być w tym jeszcze lepszy, bo jest mniej ingerencji w życie prywatne”.