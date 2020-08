Rysa i Układ - AXN robi serial na podstawie książek Igora Brejdyganta

Igor Brejdygant / fot. Kuba Celej

Serial nie ma jeszcze tytuły. Ogłoszono jednak, że powstaje ona na bazie dwóch powieści Igora Brejdyganta: Rysa i Układ (kontynuacja tej pierwszej). Za produkcję odpowiada Sony Pictures Television (SPT) Networks Central Europe, a Polsat jest partnerem projektu.

W obsadzie są Julia Kijowska, Maciej Zakoscielny, Janusz Chabior, Kinga Preis, Dawid Ogrodnik, Mariusz Ostrowski i Zbigniew Zamachowski. Serial jest kręcony w Gdyni oraz w Warszawie.

Rysa to połączenie kryminału z thrillerem psychologicznym. Główną bohaterką jest Monika Brzozowska, policjantka pracująca w warszawskim wydziale zabójstw, która stara się wygrać z dręczącymi ją lękami i ocalić samą siebie. Kobieta, w miarę prowadzenia dochodzenia w sprawie serii morderstw, zaczyna trafiać na tropy prowadzące do niej samej. Bohaterka przeczuwa, że w sprawie chodzi o coś więcej niż zwykłe porachunki. Cierpiąca na zaniki pamięci Brzozowska zostaje wplątana w niebezpieczną grę, która zmusi ją do ponownej walki z demonami przeszłości. Kontynuacja zatytułowana Układ to natomiast thriller polityczny, a Monika Brzozowska ponownie jest centralną postacią.

Za kamerą stoją Maciej Migas, Łukasz Kośmicki (Ukryta gra) oraz Leszek Dawid (W głębi lasu). Za scenariusz odpowiadają sam Igor Brejdygant oraz Bartosz Janiszewski (Wataha).

Data premiery nie jest znana.