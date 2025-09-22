Sakamoto Days - powstanie aktorski film na podstawie mangi!
Jak podaje Weekly Shonen Jump, popularna manga Sakamoto Days, na której podstawie powstało anime emitowane obecnie na Netfliksie, doczeka się aktorskiej adaptacji.
Anime Sakamoto Days powstało na podstawie mangi o tym samym tytule autorstwa Yuto Suzukiego. W styczniu tego roku zadebiutowała pierwsza część 1. sezonu składająca się z 11 odcinków. Od lipca pojawiają się kolejne epizody w serwisie Netflix.
Manga cieszy się sporą popularnością w Japonii, a dzięki animowanemu serialowi odnotowała wzrost sprzedaży z 7 mln egzemplarzy w 2020 roku do 15 mln egzemplarzy w sierpniu 2025 roku. Z kolei na platformie streamingowej zanotował ponad 24,4 mln wyświetleń i ponad 106 mln obejrzanych godzin. Sakamoto Days plasuje się na szczycie listy najchętniej oglądanych anime na Netfliksie. Jednak streamer jeszcze nie ogłosił, że zamówił 2. sezon, choć wydaje się to kwestią czasu.
Więc nie dziwi, że powstanie film na podstawie mangi. W najnowszym numerze Weekly Shonen Jump pojawiła się informacja, że trwają prace nad aktorską adaptacją Sakamoto Days. Nie ujawniono innych szczegółów nowego projektu.
Sakamoto Days - fabuła
Historia opowiada o Taro Sakamoto, legendarnym płatnym zabójcy, który musi powrócić z emerytury, gdy dawni wrogowie i koledzy z przeszłości postanowili się na nim zemścić. Bohater, który założył rodzinę i prowadzi sklep, musi wykorzystać swoje wyjątkowe umiejętności, aby chronić bliskich i pokonać przeciwników.
Sakamoto Days - 22. odcinek będzie mieć premierę 22 września na Netflix.
Czytaj więcej: Demon Slayer wciąż niepokonany w box office. Klapa filmu z Margot Robbie
Źródło: animemojo.com
