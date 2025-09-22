placeholder
Reklama
placeholder

Sakamoto Days - powstanie aktorski film na podstawie mangi!

Jak podaje Weekly Shonen Jump​​, popularna manga Sakamoto Days​, na której podstawie powstało anime emitowane obecnie na Netfliksie, doczeka się aktorskiej adaptacji.
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  adaptacja 
Sakamoto Days anime netflix aktorska adaptacja manga
Sakamoto Days (2. sezon) – Premiera: 14 lipiec fot.  TMS Entertainment
Reklama

Anime Sakamoto Days powstało na podstawie mangi o tym samym tytule autorstwa Yuto Suzukiego. W styczniu tego roku zadebiutowała pierwsza część 1. sezonu składająca się z 11 odcinków. Od lipca pojawiają się kolejne epizody w serwisie Netflix. 

Manga cieszy się sporą popularnością w Japonii, a dzięki animowanemu serialowi odnotowała wzrost sprzedaży z 7 mln egzemplarzy w 2020 roku do 15 mln egzemplarzy w sierpniu 2025 roku. Z kolei na platformie streamingowej zanotował ponad 24,4 mln wyświetleń i ponad 106 mln obejrzanych godzin. Sakamoto Days plasuje się na szczycie listy najchętniej oglądanych anime na Netfliksie. Jednak streamer jeszcze nie ogłosił, że zamówił 2. sezon, choć wydaje się to kwestią czasu.

Więc nie dziwi, że powstanie film na podstawie mangi. W najnowszym numerze Weekly Shonen Jump pojawiła się informacja, że trwają prace nad aktorską adaptacją Sakamoto Days. Nie ujawniono innych szczegółów nowego projektu. 

nullfot. TMS Entertainment

Sakamoto Days - fabuła

Historia opowiada o Taro Sakamoto, legendarnym płatnym zabójcy, który musi powrócić z emerytury, gdy dawni wrogowie i koledzy z przeszłości postanowili się na nim zemścić. Bohater, który założył rodzinę i prowadzi sklep, musi wykorzystać swoje wyjątkowe umiejętności, aby chronić bliskich i pokonać przeciwników.

Sakamoto Days - 22. odcinek będzie mieć premierę 22 września na Netflix.

Czytaj więcej: Demon Slayer wciąż niepokonany w box office. Klapa filmu z Margot Robbie

Źródło: animemojo.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  adaptacja 
Sakamoto Days anime netflix aktorska adaptacja manga
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,5

2025
Oglądaj TERAZ Sakamoto Days Przygodowy

Najnowsze

1 Ultimate Spider-Man: Incursion #5
-

To urządzenie może zmienić uniwersum Marvela. Czym są „Origin Boxes”?

2 Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa
-
Plotka

4. sezon Wiedźmina z rekordowym budżetem. Netflix wydał krocie na to uniwersum fantasy

3 Teen Wolf: The Movie
-

Będzie dalszy ciąg Teen Wolf? Aktor wziął sprawy w swoje ręce i sam napisał scenariusz

4
-

Najlepsze postacie w Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Tanjiro poza podium! [RANKING]

5 The Boy in the Iron Box
-

Kolejna współpraca Guillermo del Toro i Netflixa. Tym razem to ekranizacja zbioru opowiadań

6 Krzyk 6
-

Kolejna znana postać z serii powróci w Krzyku 7. Pomoże Sidney w walce z Ghostfacem

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e182

Moda na sukces

s03e03

s42e235

Ridiculousness

s42e236

Ridiculousness

s42e237

Ridiculousness

s42e238

Ridiculousness

s12e23

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s27e31

Big Brother (US)
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Północ Południe

22

wrz

Film

Północ Południe
To się nie dzieje

22

wrz

Film

To się nie dzieje
Zaprawdę Hitler umarł

22

wrz

Film

Zaprawdę Hitler umarł
Marathon

23

wrz

Gra

Marathon
W głębinie

23

wrz

Książka

W głębinie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Tatiana Maslany
Tatiana Maslany

ur. 1985, kończy 40 lat

MyAnna Buring
MyAnna Buring

ur. 1979, kończy 46 lat

Daniella Alonso
Daniella Alonso

ur. 1978, kończy 47 lat

Tom Felton
Tom Felton

ur. 1987, kończy 38 lat

Billie Piper
Billie Piper

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

7

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV