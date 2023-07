Sam Raimi - reżyser zrobi kolejny film o Pajączku? Odtwórca Sandmana komentuje

Fot. Materiały prasowe

Thomas Haden Church zagrał Sandmana w trylogii Sama Raimiego, a później powrócił do roli w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu. I być może to wciąż nie ostatni raz, gdy wcielił się w tego złoczyńcę.

Już od jakiegoś czasu krąży plotka, że Sam Raimi wyreżyseruje nowy film o Pajączku, a Tobey Maguire, tak jak w oryginalnej trylogii, zagra w nim Spider-Mana. Thomas Haden Church ustosunkował się tych pogłosek. Aktor w rozmowie z portalem ComicBook stwierdził, że jeśli coś takiego kiedykolwiek powstanie, chce być tego częścią.

Od zawsze było coś w rodzaju... Słyszałem plotki, że Sam Raimi zrobi kolejny film [o Spider-Manie] z Tobeyem [Maguirem]. Jeśli tak się stanie, prawdopodobnie przeprowadzę kampanię, by chociaż pojawić się w formie cameo.

Sam Raimi - reżyser zrobi kolejny film o Pajączku?

Sam Raimi niedawno powrócił do kina superbohaterskiego i wyreżyserował film Doktor Strange w multiwersum obłędu. Co więcej, rok temu powiedział ComicBook, że nie miałby nic przeciwko stworzeniu 4. filmu o Spider-Manie.

Kirsten Dunst Po nakręceniu Doktora Strange'a zdałem sobie sprawę, że w uniwersum Marvela wszystko jest możliwe. Kocham Tobeya. Kocham. Naprawdę wierzę w to, że wszystko jest możliwe. Nie mam jeszcze żadnej historii, ani konkretnego planu. Nie mam pojęcia, czy Marvel byłby teraz zainteresowany takim projektem. Tak naprawdę nigdy nie próbowałem powołać coś takiego do życia. Ale brzmi to pięknie. Nawet jeśli to nie byłby Spider-Man, chciałbym znów pracować z Tobeyem, w innej roli.

