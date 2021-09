Samsung chce skopiować strukturę mózgu, aby stworzyć jego cyfrowy odpowiednik

Zdjęcie: Pixabay

Naukowcy od dziesięcioleci marzą o tym, aby zbudować komputer zdolny do interpretowania informacji w taki sposób, w jaki robi to ludzki mózg. Skonstruowanie maszyny tego typu mogłoby okazać się kamieniem milowym na drodze do stworzenia wysoce zaawansowanej sztucznej inteligencji. Nie powinno nas dziwić, że Samsung partycypuje w tych badaniach, firma od dawna inwestuje w rozwój narzędzi z sektora SI zarówno w produktach przeznaczonych dla odbiorców biznesowych, jak i prywatnych. Inżynierowie południowokoreańskiej korporacji wysunęli ciekawą propozycję na realizację tego trudnego wyzwania.

Zespół badaczy z Harvard Researchers we współpracy z ekspertami Samsunga chciałby zmapować rozmieszczenie neuronów pod postacią trójwymiarowej, elektronicznej sieci neuromorficznej. Przełomowy podzespół składałby się z cyfrowej sieci odtwarzającej centralny układ nerwowy pod kątem m.in. sposobu oraz mocy połączeń między poszczególnymi neuronami. Po zeskanowaniu struktury mózgu przy pomocy nanoelektrod naukowcy zrekonstruowaliby go za pośrednictwem nośnika SSD bądź pamięci RRAM.

Według zespołu Samsunga jeśli ten eksperyment z pogranicza inżynierii wstecznej zakończy się sukcesem, ułatwi zaprojektowanie systemów inteligentnych symulujących zachowanie biologicznego układu nerwowego m.in. w zakresie łatwości przyswajania nowych informacji, adaptowania się do zmian czy tworzenia nowych, przełomowych pomysłów. A to z kolei zbliży nas do stworzenia sztucznych inteligencji znanych z dzieł SF – maszyn zdolnych nie tylko do wykonywania z góry zaplanowanych działań, lecz także do myślenia w nieszablonowym stylu.

Największą przeszkodą na drodze do realizacji tego zadania jest jednak skala przedsięwzięcia – ludzki mózg składa się z 100 miliardów neuronów i tysiące razy większej liczby połączeń synaptycznych. Aby przełożyć tę skomplikowaną strukturę z wysoką dokładnością, firma musiałaby stworzyć ok. bilion jednostek obliczeniowych oraz napisać oprogramowanie zdolne do obsłużenia tak dużej liczby połączeń neuromorficznych. Na obecnym etapie rozwoju technologii to wyzwanie przekracza możliwości nawet największych korporacji.