Furia samurajów! Zwiastun nowego kostiumowego akcyjniaka

fot. materiały prasowe

Reklama

Japoński film Samurai Fury trafi do amerykańskiego streamingu już 7 października 2025 roku. Z tego powodu do sieci trafił zwiastun z angielskimi napisami, który przedstawia widzom samurajski film akcji. Yu Irie (Ninja Girl) stoi za kamerą. Pod koniec października planowana jest również tam premiera na DVD i Blu-ray.

Samurai Fury – zwiastun dla dorosłych

Historia rozgrywa się w XV-wiecznej Japonii. Zobaczcie i oceńcie sami:

Samurai Fury – o czym jest film?

Głód i epidemia nękają XV-wieczną Japonię, a lakoniczny szogun przygląda się temu i nic nie robi, aby pomóc swoim rodakom. Buntowniczy podróżnik Hasuda Hyoe ma dość. Opracowuje plan zrzucenia szoguna z tronu i ocalenia Japonii przed totalnym samozniszczeniem. Po stronie szoguna stoi jego dawny przyjaciel Homekawa Doken (Shin’ichi Tsutsumi), z którym musi walczyć na śmierć i życie.

Główną rolę gra Oizumi Yo (I Am A Hero). W obsadzie są także Miyu Yoshimoto (Lady in White), Ken’ichi Yajima (Sonatine), Aoi Nakamura (Tokyo Salad Bowl), Kazuki Kitamura (Silent Parade), Yûya Endô (Juvenile) oraz Rina Takeda (Re:Born).

Polska data premiery nie jest znana.