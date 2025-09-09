placeholder
Furia samurajów! Zwiastun nowego kostiumowego akcyjniaka

Samurai Fury to nowy kostiumowy film akcji z Japonii, który trafił do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu do sieci wypuszczono zwiastun z angielskimi napisami, który zapowiada widowisko i emocje.
Adam Siennica
Samurai Fury fot. materiały prasowe
Japoński film Samurai Fury trafi do amerykańskiego streamingu już 7 października 2025 roku. Z tego powodu do sieci trafił zwiastun z angielskimi napisami, który przedstawia widzom samurajski film akcji. Yu Irie (Ninja Girl) stoi za kamerą. Pod koniec października planowana jest również tam premiera na DVD i Blu-ray.

Samurai Fury – zwiastun dla dorosłych

Historia rozgrywa się w XV-wiecznej Japonii. Zobaczcie i oceńcie sami:

Samurai Fury – o czym jest film?

Głód i epidemia nękają XV-wieczną Japonię, a lakoniczny szogun przygląda się temu i nic nie robi, aby pomóc swoim rodakom. Buntowniczy podróżnik Hasuda Hyoe ma dość. Opracowuje plan zrzucenia szoguna z tronu i ocalenia Japonii przed totalnym samozniszczeniem. Po stronie szoguna stoi jego dawny przyjaciel Homekawa Doken (Shin’ichi Tsutsumi), z którym musi walczyć na śmierć i życie.

Główną rolę gra Oizumi Yo (I Am A Hero). W obsadzie są także Miyu Yoshimoto (Lady in White), Ken’ichi Yajima (Sonatine), Aoi Nakamura (Tokyo Salad Bowl), Kazuki Kitamura (Silent Parade), Yûya Endô (Juvenile) oraz Rina Takeda (Re:Born).

Polska data premiery nie jest znana.

Źródło: YouTube

Adam Siennica
