Sand Land - nowy zwiastun gry. Muzyka w tle Was zaskoczy!

fot. Bandai Namco

Reklama

Bandai Namco opublikowało w sieci nowy zwiastun gry Sand Land. W materiale znalazło się miejsce zarówno dla fabularnych scenek, jak i fragmentów rozgrywki - mamy tu możliwość zobaczenia zarówno walki z przeciwnikami, jak i eksploracji otwartego świata za sterami różnych pojazdów. Największym zaskoczeniem jest jednak dobór muzyki, którą słyszymy w tle. Twórcy zdecydowali się bowiem na bardzo rozpoznawalny utwór, który z czasem stał się memem i obiektem internetowych żartów.

Sand Land - zwiastun

Premiera Sand Land została zaplanowana na 26 kwietnia 2024 roku. Gra dostępna będzie na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tej produkcji jeszcze przed jej debiutem na sklepowych półkach, to odsyłamy Was do tekstu z naszymi wrażeniami z kilku godzin rozgrywki. Pamiętajcie również o możliwości pobrania wersji demonstracyjnej.