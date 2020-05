Saturday Night Live - Jimmy Fallon przeprasza za skecz sprzed 20 lat

Jimmy Fallon we wtorek, 26 maja wystosował przeprosiny na swoim Twitterze za jeden ze skeczy w programie Saturday Night Live z 2000 roku. W nim komik i gospodarz talk-show wcielił się w rolę Chrisa Rocka. Do tej kreacji pomalował swoją twarz na czarno. Wideo z tym skeczem krążyło w sieci podczas weekendu z okazji Dnia Pamięci, opatrzone hashtagiem #jimmyfallonisoverparty. Fallon przeprosił za podjęcie tej niewątpliwie obraźliwej decyzji i podziękował fanom za pociągnięcie go do odpowiedzialności. Poniżej możecie przeczytać wpis gwiazdy oraz wideo przedstawiające wspomniany skecz.

Fallon był członkiem obsady SNL w latach 1998-2004, zanim przeniósł się do programu NBC Late Night With Jimmy Fallon . W końcu został gospodarzem The Tonight Show w 2014 roku. Natomiast Chris Rock odszedł z obsady SNL w 1993 roku.

In 2000, while on SNL, I made a terrible decision to do an impersonation of Chris Rock while in blackface. There is no excuse for this.

I am very sorry for making this unquestionably offensive decision and thank all of you for holding me accountable.

