Scenarzyści Iron Mana wracają do superbohaterów! Szykujcie się na herosa z Indii

Po raz pierwszy od premiery Iron ManaMark Fergus i Hawk Ostby znów biorą się za gatunek filmów o superbohaterach. Ten duet jest również znany za swoją pracę nad Ludzkimi dziećmi, za co doczekali się nominacji do Oscara. W późniejszych latach pracowali wspólnie nad scenariuszami do serialu The Expanse oraz adaptacji gry komputerowej God of War, powstającej dla Prime Video. Teraz napiszą szkic do aktorskiego filmu Shadow Tiger, w pełni opartego na indyjskim komiksie.

Shadow Tiger - fabuła

Komiksy Shadow Tiger, wydawane przez Graphic India, są jedną z najbardziej wpływowych serii w Indiach. Opowiadają historię Rajana Shah, znakomitego, skromnego prawnika, którego kariera zostaje zrujnowana, gdy staje naprzeciw korupcji w indyjskim systemie prawnym. Jego życie przybiera nietypowy obrót, gdy dziedziczy imperium warte miliardy dolarów orz tajemniczą moc od człowieka odpowiedzialnego za śmierć jego rodziców. Pamiętając o swojej skomplikowanej przeszłości, przysięga chronić słabszych i wymierzać sprawiedliwość tym, którzy są poza zasięgiem prawa.

Autorem oraz ilustratorem komiksów jest Sharad Devarajan, znany ze stworzenia "indyjskiego Spider-Mana", Pavitra Prabhakara. Bohater pojawił się w filmie animowanym Spider-Man: Poprzez multiwersum. Devarajan pracował również ze Stanem Lee nad Chakrą the Invincible. Do jego projektów należy także The Legend of Hanuman, serial, który był wielkim hitem na indyjskim Disney+ przez ostatnie cztery lata.