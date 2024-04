Scenarzysta o filmie Kleopatra z Angeliną Jolie. Miał być thrillerem politycznym z zabójstwami i seksem

fot. Universal Studios

Film Kleopatra z 1963 roku, w którym główną rolę zagrała Elizabeth Taylor, przeszedł do historii jako jeden z największych klap finansowych. Po wielu latach pracowano nad nową wersją tej historii, w której miała wystąpić Angelina Jolie. Z projektem byli łączeni reżyserzy David Fincher i Ang Lee. Choć przygotowania do produkcji były prawie ukończone, to ostatecznie projekt został porzucony.

Scenariusz do nowej Kleopatry napisał Brian Helgeland (Człowiek w ogniu), który w wywiadzie dla Inverse wrócił myślami do pracy nad tym filmem.

Byłem pierwszym scenarzystą filmu Kleopatra, gdy powstawał z myślą o Angelinie Jolie, w którym miała zagrać główną rolę i który prawie powstał. Miał elementy thrillera politycznego z zabójstwami i seksem, ale był to też epos o jej romansie z Cezarem i Markiem Antoniuszem. Kiedy go pisałem, zaskoczyło mnie wiele prawdziwych wydarzeń.

Twórca zwrócił także uwagę na niektóre epickie elementy historyczne, w szczególności na trójkąt miłosny Kleopatry.

Na przykład w dniu, w którym zamordowano Cezara – w Idy marcowe i tak dalej – była w Rzymie. Wyjeżdżali do Egiptu, a powodem, dla którego musieli go wtedy zabić, było to, że wyjeżdżał z nią z miasta. To historyczna prawda, którą uwzględniłem w scenariuszu. Napisała przemówienie za Marka Antoniusza – "Przyjaciele, Rzymianie, rodacy" – bo on nie wiedział, co powiedzieć, ale ona mu to wskazała. To w pewnym sensie jej sposób na powiedzenie tym ludziom "chrzańcie się", bo ona jest wystarczająco mądra, a on nie.

Przypomnijmy, że w przygotowaniu jest także osobny projekt pt. Kleopatra, z którym jest związany reżyser Denis Villeneuve od 2017 roku. Od dawna krążą plotki, że w głównej roli miałaby wystąpić Zendaya. Na początku tego roku Villeneuve powiedział magazynowi Time, że nadal ma nadzieję nakręcić ten film. Scenariusz do tego projektu pisze Krysty Wilson-Cairns (1917). Helgeland przyznał, że nie wie czy jego scenariusz stał się podstawą do nowej wersji.

Nie mam nic wspólnego z obecną wersją, chyba że zadzwonią do mnie i zechcą skorzystać z mojej wersji roboczej scenariusza. Nie mam pojęcia, czy ten scenariusz jest wykorzystywany, ale będę bardzo szczęśliwy, jeśli tak się stanie.

Ponadto jest też wciąż rozwijany jeszcze jeden pełnometrażowy film o Kleopatrze, w którym tytułową bohaterkę miałaby zagrać Gal Gadot. Pierwotnie za kamerą miała stanąć Patty Jenkins (Wonder Woman), ale potem została zastąpiona przez Kari Skogland.

fot. Twentieth Century Fox // "Kleopatra" z 1963 roku