David Harewood pochwalił tzw. blackface. Po kilku godzinach: "To groteskowa aberracja!"

fot. Remedy

Reklama

David Harewood to znany telewizyjny brytyjski aktor. Wystąpił w takich serialach jak Supergirl oraz Homeland, a ostatnio można go było zobaczyć w grze Alan Wake 2. Teraz został nominowany na stanowisko rektora brytyjskiej szkoły teatralnej RADA. Z tej okazji The Guardian przeprowadził z nim wywiad, w którym skomentował kontrowersje związane z castingiem, gdzie trzeba spełniać odpowiednie wymagania.

Znaleźliśmy się w tym dziwnym punkcie naszego zawodu, w którym ludzie mówią: "Och, nie możesz zagrać tej roli, bo nie jesteś niepełnosprawny, albo nie możesz tego zagrać, bo tak naprawdę nie jesteś stamtąd". Kluczową sprawą jest aktorstwo.

Następnie dodał:

Tak, musimy być reprezentatywni, ale uważam, że musimy zachować ostrożność… Dotyczy to nawet czarnego Otello. Więc mówię, że jeśli chcesz mieć czarną postać, nie krępuj się, stary. I lepiej, żeby to było cholernie dobre, bo inaczej wyśmieją cię na scenie. Ale wyluzuj! Każdy powinien móc zrobić wszystko.

W przeszłości do roli Otello biali aktorzy używali makijażu, aby wyglądać jak czarny bohater. Wypowiedź Harewooda wywołała burzę w sieci, dlatego kilka godzin później wydał oświadczenie na temat malowania twarzy na czarno, tzw. blackface.

Nie popieram ani nie toleruję blackface. Mój własny program dokumentalny na ten temat można znaleźć na stronie internetowej BBC. Jest to groteskowe wypaczenie rasy i zawsze powinno być potępiane.

W wywiadzie dla The Guardian Harewood przyznał, że już w swojej karierze spotkał się z sytuacją, gdzie zmieniono kolor skóry danego bohatera. W 1988 roku zagrał tytułowego bohatera w Romeo i Julii i został przez to "zmasakrowany". Aktor powiedział, że to doświadczenie zaprowadziło go w mroczne miejsce po tym, jak kwestionowano jego udział w tej sztuce i porównywano go w recenzjach do Mike'a Tysona.

Dosłownie jedynym sposobem, aby móc wyjść na scenę, było upicie się. Naprawdę nie podobało mi się to doświadczenie: nienawidziłem aktorstwa, nienawidziłem tego zawodu, nienawidziłem tego, co robię, całkowicie straciłem pewność siebie.

Harewood na koniec powiedział, że był przytłoczony i dumny z reakcji na fakt, że został pierwszą kolorową osobą, która stanęła na czele RADA. Jednak dodał, że otrzymał też listy pełne nienawiści.

Wszystkie były cudowne i pełne komplementów… z wyjątkiem przedostatniego, który zaczynał się od: "Prawdziwi patrioci Anglii będą się przewracać się w grobie podczas twojego awansu...". Nie czytałem dalej, ale widziałem, że było tam pełno tego, co zwykle.