Przez lata rządził branżą muzyczną, teraz postawiono mu zarzuty. Już ogłoszono serial dokumentalny

Źrodło: ABC News/zrzut ekranu: https://www.youtube.com/watch?v=tnWVILWzZ-w

Investigation Discovery i Maxine Productions pracują nad serialem dokumentalnym o wzlotach i upadkach Seana „Diddy’ego” Combsa. Projekt ogłoszono dzień po tym, jak gwiazdor został formalnie oskarżony między innymi o handel ludźmi w celach seksualnych.

Według komunikatu prasowego obecnie niezatytułowany projekt będzie badał „zarzuty agresywnego zachowania i nielegalnej działalności, które ciążą na potężnej osobistości z branży muzycznej". Premiera jest zaplanowana na 2025 rok. Produkcja będzie zawierać wywiady z domniemanymi ofiarami i zawierać szczegółowe relacje z Rolling Stone, a także materiały archiwalne.

Po odtajnieniu aktu oskarżenia Combs nie przyznał się do winy i odmówiono mu kaucji. Pozostanie w areszcie do czasu rozstrzygnięcia procesu. Jeśli zostanie skazany, minimalna kara wynosi 15 lat więzienia, za to najwyższa – dożywocie.