Sebastian Stan w obronie MCU i Kevina Feige. Bucky będzie liderem Thunderbolts*?

W ciągu ostatnich kilku lat na Kinowe Uniwersum Marvela wylało się wiadro krytyki ze strony publiczności. Chociaż Deadpool & Wolverine był hitem ostatniego lata, to nie każda produkcja była tak dużym sukcesem. Niektóre można wprost nazwać porażkami. W obronie MCU stanął Sebastian Stan, który w Thunderbolts* powtórzy rolę Bucky'ego Barnesa, Zimowego żołnierza.

Czepianie się MCU stało się bardzo proste. To jest w porządku. Każdy ma prawo do swojej opinii. Marvel jednak bardzo przyczynia się dla całej branży i pozwala nam na tworzenie też mniejszych filmów. To arteria, która przebiega przez cały system, jakim jest Hollywood. MCU karmi branżę na więcej sposobów niż ludziom się wydaje.

Czasem mocno staję w obronie Marvela, bo intencje są po prostu, ku***, dobre. Trudno jest robić jeden dobry film za drugim. Jestem jedną z osób, która wie, że Kevin Feige to najmniej samolubna osoba na świecie, która pomimo wielkiego sukcesu wcale się nie zmieniła. Oni naprawdę spędzają mnóstwo czasu na myśleniu o tym, jak mogą ludzi zaskoczyć i dać im coś innego. Jego motto to: "Najlepszy pomysł wygrywa."